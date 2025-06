Żydzi ubolewają nad Polską po wyborach prezydenckich. Zarzucają Nawrockiemu „rewizjonizm Holokaustu”

- Reklama -

The Times of Israel rozpisuje się na temat zwycięstwa Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich w Polsce. Według portalu, jest to „cios dla programu reform premiera Donalda Tuska”. Zarzutów pod adresem szefa Instytutu Pamięci Narodowej żydzi mają jednak więcej.

„Konserwatysta Karol Nawrocki, który uczynił rewizjonizm Holokaustu częścią swojej kampanii, wygrał weekendowe wybory prezydenckie w Polsce” – grzmi izraelski portal.

„Wynik (wyborów prezydenckich – przyp. red.) sugeruje, że można oczekiwać, iż Polska podąży bardziej populistyczną i nacjonalistyczną ścieżką pod rządami nowego przywódcy, który był wspierany przez prezydenta USA Donalda Trumpa” – czytamy dalej.

Według The Times of Israel, wygrana Nawrockiego to ogromny problem dla Tuska, jako szefa koalicyjnego rządu, obejmującego „szeroki podział ideologiczny – tak szeroki, że nie był w stanie spełnić niektórych obietnic wyborczych”. Wśród nich izraelski portal wymienił m.in. rozszerzenie legalnego zabijania dzieci nienarodzonych czy przyjęcie ustawy o związkach partnerskich „dla par tej samej płci”. Teraz, po zwycięstwie szefa IPN, z realizacją obietnic Tuska ma być tylko gorzej.

„Niektórzy obserwatorzy w Polsce twierdzą, że niespełnione obietnice mogą utrudnić Tuskowi kontynuowanie kadencji do następnych wyborów parlamentarnych zaplanowanych na koniec 2027 r., Zwłaszcza jeśli Prawo i Sprawiedliwość zawiesi perspektywę przyszłej współpracy z konserwatystami w swojej koalicji” – dodano.

Wskazywano również na poparcie Nawrockiego przez prezydenta USA Donalda Trumpa, nawiązując do jego wizyty w Białym Domu, a także zorganizowaną w Polsce, jeszcze przed wyborami, konferencję CPAC.

„Kristi Noem, sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego USA i prominentny sojusznik Trumpa, mocno pochwaliła Nawrockiego i wezwała Polaków do głosowania na niego” – zaznaczono.

Izraelski portal skrótowo przedstawił także sylwetkę polskiego prezydenta elekta. „Nawrocki, 42-letni bokser amator i historyk, został wybrany przez Prawo i Sprawiedliwość w ramach dążenia do nowego startu” – wskazano.

Podkreślono, że za próby usuwania pomników Armii Czerwonej z polskiej przestrzeni publicznej Nawrocki został umieszczony przez Rosję na liście osób poszukiwanych.

Według izraelskiego medium, prezydent elekt w oczach jego zwolenników jest „ucieleśnieniem tradycyjnych, patriotycznych wartości”. „Ci, którzy sprzeciwiają się laickim trendom, w tym widoczności LGBTQ+, przyjęli go, postrzegając go jako odzwierciedlenie wartości, z którymi dorastali” – czytamy.

Przypomniano także zarzuty, jakie pod adresem Nawrockiego pojawiły się w kampanii wyborczej, dotyczące „jego powiązania z przestępcami” oraz ustawkach, które opisano jako „brutalne bójki uliczne”.

Ale nie to jest dla Izraela najgorsze. „Nawrocki był ostatnio szefem Instytutu Pamięci Narodowej, który obejmuje nacjonalistyczne narracje historyczne, które gloryfikowały polskie ofiary i opór wobec nazistów podczas II wojny światowej, jednocześnie delegalizując badania nad polskim antysemityzmem lub Polakami, którzy zabijali Żydów” – grzmi portal.