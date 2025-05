Margines przewagi bez żadnych gwarancji. Zacięta walka w II turze [SONDAŻ]

- Reklama -

Na kogo zagłosują Polacy w II turze wyborów prezydenckich? 13 proc. ankietowanych jest niezdecydowanych – wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego na zlecenie „Super Expressu”.

Z sondażu wynika, że w drugiej turze wyborów prezydenckich, które odbędą się w niedzielę 1 czerwca, na lepszy wynik może liczyć kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, na którego chęć oddania głosu wyraziło 46 proc. badanych. Kandydata popieranego przez PiS Karola Nawrockiego wskazało 41 proc. 13 proc. badanych było niezdecydowanych.

„Choć nie są to jeszcze wyniki sondażu poparcia wyborczego, bezpośrednie pytanie o kompetencje i zdolności prezydenckie pokazuje nieco szerszą przewagę obecnego prezydenta Warszawy. Oznacza to, że wizerunkowo i merytorycznie Trzaskowski przekonuje większą część opinii publicznej, co może mieć przełożenie na mobilizację elektoratu w ostatnich dniach kampanii” – czytamy w „Super Expressie”.

Sondaż został zrealizowany metodą CAWI na próbie 1039 dorosłych Polaków w dniach 28–29 maja 2025 roku. Próba była reprezentatywna dla obywateli w wieku 18+, a maksymalny błąd oszacowania wynosi około 3 proc. To oznacza, że wynik Rafała Trzaskowskiego wyprzedza Karola Nawrockiego z marginesem dającym realną przewagę, ale nie gwarancję zwycięstwa.