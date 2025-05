Uśmiechnięta ingerencja w wybory. Amerykanie piszą o Sorosie, Obamie i globalistycznej lewicy. Chcą wyjaśnień od von der Leyen

- Reklama -

Republikanie z komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów opublikowali list do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, domagając się wyjaśnienia doniesień o nielegalnych reklamach wyborczych wspierających Rafała Trzaskowskiego i atakujących Sławomira Mentzena oraz Karola Nawrockiego. Zwrócili też uwagę na wstrzymanie subwencji dla PiS.

O tym, że tak się stanie, napisała jako pierwsza Wirtualna Polska, zanim jeszcze opublikowano oficjalny list.

W opublikowanym na stronach komisji liście skierowanym do von der Leyen, szef komisji Brian Mast wraz z siedmioma innymi członkami, w tym współprzewodniczącym polsko-amerykańskiej grupy parlamentarnej (Poland Caucus) Chrisem Smithem, wyrażają „głębokie zaniepokojenie doniesieniami o wydarzeniach w Polsce, które mogą podważyć uczciwość jej procesów demokratycznych”.

„Doniesienia o finansowanych z zagranicy reklamach politycznych faworyzujących Rafała Trzaskowskiego, kandydata Koalicji Obywatelskiej (KO) popieranego przez premiera Donalda Tuska, które mogły mieć miejsce z naruszeniem polskiego prawa, w połączeniu z doniesieniami o trwającej od miesięcy odmowie rządu Tuska podporządkowania się nakazom sądowym nakazującym przekazanie środków publicznych opozycyjnej partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS), sugerują celowe działanie mające na celu zmianę warunków gry wyborczej” – napisali politycy.

„Działania te, mające miejsce pod nadzorem Komisji Europejskiej, ujawniają niepokojące podwójne standardy w podejściu UE do praworządności w Polsce, co wymaga pilnej uwagi” – dodali.

W liście zwrócili uwagę na doniesienia „wiodącej polskiej publikacji” (Wirtualnej Polski) o finansowaniu nielegalnych reklam wyborczych na rzecz Trzaskowskiego i przeciwko jego oponentom przez organizacje „fundowane przez Open Society Foundations należące do George’a Sorosa, megasponsora Partii Demokratycznej USA”. Mowa jest też o innej organizacji, Estratos, mającej mieć związki z Demokratami, która również miała fundować rzekomo nielegalne reklamy na Facebooku.

Politycy zarzucają też Unii Europejskiej przemilczanie spraw reklam i zablokowanej subwencji, mimo że Komisja podejmowała działania wobec Polski pod rządami PiS.

„Pomimo głośnej krytyki Komisji Europejskiej i decyzji o wstrzymaniu ponad 150 miliardów dolarów dla Polski za domniemane naruszenia praworządności za poprzedniego rządu PiS, zachowała ona wyraźne milczenie pomimo wyraźnych dowodów na naruszenia praworządności za rządów Tuska” – napisali Mast i inni. W liście poprosili von der Leyen o zorganizowanie briefingu i odpowiedzi na pięć pytań, mających usprawiedliwić brak działań KE.

Jest to kolejny sygnał krytyki ze strony republikańskich kongresmenów wobec decyzji polskich władz względem PiS. Wcześniej pięciu członków komisji sądownictwa wystosowało do von der Leyen podobny list poruszający kwestię subwencji. Wspierany przez PiS kandydat Karol Nawrocki mówił, że rozmawiał też na ten temat z szefem tej komisji Jimem Jordanem i innymi Republikanami podczas swojej wizyty w Waszyngtonie.

