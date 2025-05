Cejrowski skomentował oświadczenie Korwin-Mikkego. „Popieram w całej rozciągłości”

- Reklama -

Wojciech Cejrowski odniósł się do niedawnego oświadczenia, jakie w związku ze zbliżającą się II turą wyborów prezydenckich w Polsce napisał Janusz Korwin-Mikke. Publicysta wyraził swoją opinię w krótkim wpisie.

„Miałem szczery zamiar nie iść do urny na II turę na zasadzie «dżumy, czy cholery». Trzeba jednak słuchać się ludzi, którzy mają wiedzę niedostępną dla ogółu” – napisał na swoim profilu na portalu X, odnosząc się do słów Donalda Tusk prezes partii KORWiN Janusz Korwin-Mikke.

„Jeśli więc JE Donald Tusk ogłosił, że są to bardzo ważne wybory, decydujące dla całej przyszłości Polski – to postanowiłem (i to bardzo zdecydowanie) poprzeć p.Karola Nawrockiego” – napisał Korwin-Mikke.

Już w kwietniu premier pisał na swoim profilu na portalu X, że „stawka tych wyborów jest bardzo poważna i bardzo wysoka”. Podobny przekaz o tym, jak istotne są wybory prezydenckie, pojawiał się w przekazie szefa rządu warszawskiego wielokrotnie.

W dalszej części wpisu nestor wolnościowców zastanawiał się, po co Tuskowi jest tak bardzo potrzebne stanowisko prezydenta (dla Rafała Trzaskowskiego). „Po to by w ciągu dwóch lat (do wyborów) przeprowadzić jakieś zasadnicze reformy wedle planów euro-faszystów z Brukseli. Przymusowe szczepienia, przyjmowanie imigrantów, zakaz samochodów spalinowych, przymusowe jedzenie świerszczy – a na pewno najważniejsze to wprowadzenie do szkół «edukacji seksualnej» by oswajać dzieci z homoseksualizmem i wszelkimi zboczeniami” – ocenił Korwin-Mikke.

Polityk wskazał, że prezydenci to żywi ludzie, którzy mają sumienia. „P. Rafał Trzaskowski ma sumienie unijne – czyli przymus szczepień, jedzenia świerszczy, LGBTQZ, zakaz spalinowych i miłość do nachodźców uważa za swój moralny obowiązek. Natomiast p. Karol Nawrocki jest normalnym Polakiem. Co więcej, miał związki z kręgami kibolskimi, które są anty-unijne – i długo brał udział w «ustawkach» – czyli jest człowiekiem odważnym i bojowym” – napisał.

Jak dodał, jest „duża szansa, że gdy lewicowy rząd zgłosi np. ustawę wprowadzającą LGBTQZ do szkół, to ruszy Go sumienie, i tej ustawy nie podpisze. W przypadku euro-faszysty, p. Trzaskowskiego szansa na to jest praktycznie zerowa”.

„Podejrzewam zresztą, że pierwszą ustawą tandemu Trzaskowski-Tusk będzie ustawa o «mowie nienawiści», kneblująca nam usta. Dlatego trzeba KONIECZNIE zacisnąć zęby i pofatygować się do urny, by poprzeć p. Nawrockiego. Od dwóch miesięcy głoszę hasło: «KAŻDY, BYLE NIE TRZASKOWSKI» – ale po oświadczeniu JE Donalda Tuska jest to już obowiązek Polaka” – podsumował Korwin-Mikke.

Do jego wpisu odniósł się krótko Wojciech Cejrowski. „Niniejszym popieram w całej rozciągłości opinię Korwina. Popieram każde zdanie, każde słowo i każdą literę (dużą i małą). Kropka” – oświadczył.