Stany Zjednoczone znów MOCNO punktują WHO. W tle COVID-19

Amerykański minister zdrowia Robert F. Kennedy jr. skrytykował we wtorek „dogorywającą” – jego zdaniem – Światową Organizację Zdrowia (WHO) i zapowiedział, że jego kraj nie przystąpi do przyjętego tego dnia porozumienia WHO o postępowaniu w razie pandemii.

Kennedy zaapelował o utworzenie nowych instytucji zdrowotnych. „Apeluję do ministrów zdrowia na świecie oraz do WHO, by potraktowali nasze wystąpienie jako dzwonek ostrzegawczy. Kontaktowaliśmy się już z podobnie myślącymi krajami i zachęcamy innych, by rozważyli pójście w nasze ślady” – powiedział Kennedy w nagraniu opublikowanym przez Fox News.

Odnosząc się do porozumienia WHO na temat pandemii, ocenił, że utrwali ono wszystkie dysfunkcje, które uwidoczniły się w reakcji Organizacji na „pandemię” Covid-19.

Jego zdaniem WHO „skapitulowało” wówczas przed Chinami, „lansując bajkę, że Covid pochodził od nietoperzy i łuskowców, a nie z finansowanych przez rząd chiński badań w laboratorium w Wuhan”. „USA dostarczały lwią część środków finansowych tej organizacji, a tymczasem inne kraje takie jak Chiny miały na jego działanie nadmierny wpływ w sposób sprzyjający ich interesom, a nie interesom ludności świata” – oznajmił.

20 stycznia, tuż po zaprzysiężeniu, prezydent Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze o wycofaniu Stanów Zjednoczonych z WHO, które ma wejść w życie 22 stycznia 2026 r. Trump zarzucił organizacji, że nie poradziła sobie z pandemią COVID-19 i nie radzi sobie z innymi kryzysami dotyczącymi zdrowia publicznego. Stwierdził też, że WHO domagało się od USA „nieuczciwych, uciążliwych płatności”, nieproporcjonalnych względem sum płaconych przez inne, duże kraje członkowskie, jak np. Chiny.

Według danych WHO, Stany Zjednoczone są największym sponsorem organizacji, odpowiadającym za 18 proc. jej funduszy. W latach 2022-2023 wpłaciły do jej budżetu ponad 1,2 mld dolarów; drugie w tym ujęciu są Niemcy z 856 mln USD. Druga największa gospodarka świata, Chiny, są w rankingu daleko w tyle z wkładem wynoszącym zaledwie nieco ponad 156 mln dolarów.

Decyzję USA o opuszczeniu WHO spowodowała wyrwę w budżecie tej organizacji. Dyrektor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus oświadczył w poniedziałek na 78. kongresie tej ONZ-owskiej agendy w Genewie, że po ograniczeniu pomocy przez darczyńców brakuje funduszy na leczenie w 70 państwach.