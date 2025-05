Awantura o wyborczą agitkę. Myrcha przeprasza

- Reklama -

Wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha przeprosił za udostępnienie podczas ciszy wyborczej grafiki zachęcającej do głosowania na popieranego przez niego kandydata. Jak wyjaśnił, „w wyniku błędu ładowania” grafiki pojawiły się na jego profilu w mediach społecznościowych już po północy.

„Przepraszam, w wyniku błędu ładowania grafik pojawiły się one po północy. Już usunąłem. Za błąd przepraszam” – napisał Myrcha na portalu X.

W sobotę rano na profilu Arkadiusza Myrchy na Facebooku pojawiła się grafika zachęcająca do głosowania na wskazanego przez niego kandydata. „W niedzielę głosujemy!” – napisał w poście.

„Liczę, że wyciągnięte będą surowe konsekwencje. To kpina, że ktoś taki odpowiada za wymiar sprawiedliwości” – napisał poseł PiS Dariusz Matecki na portalu X. Dodał, że zgłosił naruszenie ciszy wyborczej przez wiceministra na numer 112 i do NASK.

Podkomisarz Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji potwierdziła, że wpłynęło takie zgłoszenie i zapowiedziała, że czynności w tej sprawie zostaną podjęte.

Do sytuacji odniósł się poseł PiS Jacek Sasin, który na portalu X napisał, że wiceminister złamał prawo agitując podczas ciszy wyborczej. „’Prawo, jak oni je rozumieją’ – to bezczelność, bezkarność i pogarda dla obywateli. Pycha kroczy przed upadkiem” – podkreślił Sasin.

Wiceminister Myrcha usunął post na portalu Facebook i umieścił przeprosiny na X.

Cisza wyborcza rozpoczęła się o północy 16 maja, czyli na 24 godziny przed dniem głosowania i trwa do niedzieli 18 maja do godz. 21. Każda forma publicznego zachęcania i nakłaniania do głosowania stanowi naruszenie ciszy wyborczej. Zabronione jest również publikowanie sondaży. Złamanie zakazów grozi karą grzywny.