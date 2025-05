Sondaż prezydencki po wszystkich debatach telewizyjnych

- Reklama -

Na Rafała Trzaskowskiego chce zagłosować 32,4 proc. respondentów, na Karola Nawrockiego – 24,8 proc., podium zamyka Sławomir Mentzen z wynikiem 11,8 proc. – wynika z badania popularności kandydatów przeprowadzonego przez Research Partner. Badanie przeprowadzono po debatach.

Badanie popularności kandydatów przeprowadzono w dniach 13-14 maja, czyli po wszystkich debatach telewizyjnych, na których politycy przedstawiali swoje programy.

„Faworytem głosowania, które odbędzie się 18 maja jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, na którego zagłosowałoby 32,4 proc. respondentów. Jego najważniejsi kontrkandydaci: Karol Nawrocki i Sławomir Mentzen, zyskali uznanie odpowiednio 24,8 proc. i 11,8 proc. respondentów. Pozostałych kandydatów poparłoby mniej niż 10 proc. ankietowanych. Największą akceptacją cieszy się Szymon Hołownia, którego wskazało 8,1 proc. badanych, Magdalena Biejat (5,6 proc.) oraz Adrian Zandberg (4,4 proc.)” – przekazano w komunikacie.

Według przeprowadzonego badania, Grzegorz Braun cieszy się poparciem 2,6 proc. respondentów, Krzysztof Stanowski może liczyć na 2,1 proc. głosów. 1 proc. wskazało na Joannę Senyszyn, 0,9 proc. na Marka Jakubiaka, a 0,7 proc. na innych kandydatów. 5,5 proc. respondentów nie podjęło jeszcze decyzji.

„57,8 proc. ankietowanych zadeklarowało, że na pewno pójdzie do urn wyborczych, a kolejne 11,3 proc. odpowiedziało +raczej tak+, co pozwala szacować frekwencję wyborczą na 69,1 proc. Oznaczałoby to, że będzie ona znacznie wyższa niż w wyborach przeprowadzonych w 2020 roku, kiedy to w pierwszej rundzie zagłosowało 64,5 proc. Polaków” – wskazali przedstawiciele Research Partner.

Badanie zostało przeprowadzone wśród 1080 pełnoletnich osób, na próbie dobranej według płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja. Ewentualna druga tura została zaplanowana na 1 czerwca.