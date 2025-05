Ukraińcy znowu grożą Mentzenowi, służby bierne! „Dajemy Ci ostatnią szansę” [VIDEO]

- Reklama -

Sławomir Mentzen opublikował nagranie wideo, na którym słyszymy groźby wobec niego od Ukraińców. To już kolejny raz, gdy sąsiedzi ze wschodu grożą kandydatowi Konfederacji na prezydenta.

„Dostałem kolejne groźby od tych ludzi, tym razem w formie nagrania” – poinformował Mentzen w mediach społecznościowych.

Na opublikowanym materiale widać grupę zamaskowanych mężczyzn mówiących po ukraińsku, którzy prezentują przerobione zdjęcia przedstawiające rodzinę polityka.

To kontynuacja wcześniejszych gróźb, które Mentzen otrzymał po swojej wizycie we Lwowie. „Machają tym samym przerobionym zdjęciem mojej rodziny, które wtedy wysłali mi mailem” – napisał kandydat na prezydenta.

Groźby po wizycie we Lwowie

W lutym 2025 roku Mentzen odwiedził Lwów, gdzie nagrał film pod pomnikiem Stepana Bandery, domagając się od władz Ukrainy „zakończenia kultu” tej postaci. Na nagraniu polityk przypomniał, że Bandera „to terrorysta, który jeszcze w II RP został skazany przez polski sąd za morderstwa na Polakach”.

Wizyta i oświadczenie Mentzena wywołały ostrą reakcję ze strony władz ukraińskich. Mer Lwowa, Andrij Sadowy, nazwał go „prorosyjskim politykiem z polskim paszportem” i zasugerował sprawdzenie, „czy w ogóle wolno mu wjechać na Ukrainę”.

Niedługo po tym incydencie Mentzen poinformował o otrzymaniu pogróżek. Według jego relacji, ukraiński historyk Wachtang Kipiani miał grozić mu śmiercią, pisząc o możliwości „załatwienia powtórki z historii Pierackiego” – polskiego ministra spraw wewnętrznych zamordowanego w 1934 roku przez ukraińskich nacjonalistów.

CZYTAJ TAKŻE: Ukraiński historyk grozi Mentzenowi śmiercią. „Za to, że powiedziałem o nich prawdę”

Na przełomie lutego i marca polityk otrzymał również maila od nadawcy podpisującego się jako „UkranianWarriors88”, zawierającego groźby skierowane nie tylko do niego, ale również do jego rodziny. „Wiemy, gdzie chodzą twoje dzieci. Nie zawsze możesz je chronić” – brzmiała treść wiadomości, do której załączono przerobione zdjęcia ofiar Rzezi Wołyńskiej z twarzami Mentzena i jego bliskich.

Najnowsze groźby Ukraińców wobec Mentzena

– Pamiętasz nas? Myślisz, że Twoje donosy na policję, skargi do Ministerstwa Spraw Zagranicznych nas powstrzymają? Wszyscy oni są kupieni, związani i działają w interesie Ukrainy. Nawet nie przeprosiłeś za swoje złe i obraźliwe słowa o ukraińskiej historii, ukraińskich bohaterach. Dajemy Ci ostatnią szansę, by oficjalnie przeprosić. W przeciwnym razie zrezygnuj z udziału w wyborach. Zlituj się nad sobą, swoimi bliskimi. Zrobimy wszystko, co możliwe, abyś nie został prezydentem. Nie potrzebujemy takiego sąsiada. Są nas w Polsce setki tysięcy. Nie spełnisz naszych warunków, zobaczysz nasze możliwości – brzmią najnowsze groźby Ukraińców wobec Mentzena.

Mentzen zauważa, że mimo upływu prawie trzech miesięcy od zgłoszenia sprawy odpowiednim służbom, sprawców nie udało się znaleźć. „Gdy 66-letnia emerytka groziła w Internecie Owsiakowi, po trzech dniach nad ranem zatrzymała ją policja. Gdy Ukraińcy grożą posłowi i kandydatowi na prezydenta, nic się nie dzieje” – skomentował Mentzen.

„Do autorów gróźb mam jeden komunikat. Zamiast grozić dzieciom, wyjazd na front. Każdą taką akcją tylko mnie przekonujecie, że banderyzm jest u was dalej żywy. Jeśli będę miał na to wpływ, to nigdy nie wejdziecie do NATO” – oświadczył Mentzen. Polityk dodał również, że jeśli zostanie prezydentem, Ukraińcy w Polsce „przestaną dostawać jakikolwiek socjal”, a „niezdolni do dostosowania się do polskiej kultury, prawa i języka” powinni wrócić do swojego kraju.

Do sprawy odniósł się także Marcin Możdżonek, siatkarski mistrz świata i Europy z reprezentacją Polski, który niedawno otwarcie przyznał, że w wyborach prezydenckich popiera Mentzena.

„Niewiarygodne. Kandydatowi na Prezydenta RP(Posłowi na Sejm!), i jego najbliższym, od wielu miesięcy zwyrodnialcy grożą śmiercią. Państwo w ściganiu tych degeneratów jest nieskuteczne. Przerażające!” – napisał Możdżonek.