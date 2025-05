Heroiczna walka z globalnym ociepleniem przynosi efekty. Deszcz i śnieg w dniu wyborów

- Reklama -

Wszystko wskazuje na to, że 18 maja pogoda będzie bardzo nieprzyjemna. W dniu wyborów prezydenckich spadnie sporo deszczu, a miejscami też deszczu ze śniegiem.

Niedziela wyborcza będzie pochmurnym, chłodnym i deszczowym dniem. Miejscami zagrzmi, a oprócz deszczu lokalnie popada też deszcz ze śniegiem

Prognozy IMGW wskazują na znaczne ochłodzenie, deszcz oraz deszcz ze śniegiem na północy i południu Polski.

Od czwartku zrobi się znacznie chłodniej i w ciągu dnia będzie nie więcej niż kilkanaście stopni Celsjusza. Jednocześnie w wielu miejscach kraju będzie padać deszcz, a na północy i południu również deszcz ze śniegiem. Lokalnie nadciągną też burze. W górach napada więcej śniegu.

Prognozy IMGW wskazują, że temperatury przekraczające 20 stopni Celsjusza pojawią się dopiero w okolicach przyszłego wtorku i środy. Nie będzie to jednak znaczne ocieplenie. Początkowo ograniczy się do zachodnich krańców Polski i lokalnie do Kujaw, gdzie może być 20-21 st. C. W reszcie kraju we wtorek będzie kilkanaście stopni.