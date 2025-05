UE bierze się za prawicę! Lider KKP za kratkami? Cwikła: Braun pokazuje… [VIDEO]

- Reklama -

Redaktor „Najwyższego Czasu!” Dominik Cwikła komentował we wRealu24 sprawę uchylenia immunitetu Grzegorzowi Braunowi. Ocenił, że jest to „pokazówka” i Braun nie skończy za kratkami, bo realnie nie ma podstaw do postawienia mu zarzutów w związku z ostatnimi sytuacjami z flagami ani z innymi medialnymi zarzutami. Cwikła zwrócił również uwagę, że Braun zyskuje coraz więcej sympatyków w środowiskach w żaden sposób nie związanych z Kościołem i wyliczył powody, które się na to składają.

– Gdyby zsumować wszystko do kupy i zauważyć, że zachowanie europosła, kandydata na prezydenta było nieeleganckie, no to raczej do więzienia go wysłać nie powinni. Ale jak uważasz, to jest możliwe? Braun za kratkami? To jest scenariusz realny? – zapytał redaktora „Najwyższego Czasu!” prowadzący program Michał Pytel, na co Cwikła odpowiedział, że „nie”.

– Ja nie widzę, za co miałby być zamknięty – podkreślił Dominik Cwikła we wRealu24.

Następnie odniósł się do sytuacji z flagą Ukrainy w Białej Podlaskiej oraz symbolizującej Unię Europejską niebieską szmatę z 12 żółtymi gwiazdami w okręgu, którą zabrano z ministerstwa w Katowicach i spalono.

– Jest artykuł rzeczywiście w polskim prawie, że za ściągnięcie flagi w pewnych sytuacjach grożą zarzuty. Ale taka flaga obcego państwa musi być z bardzo konkretnymi warunkami założona, które nie zostały spełnione. Jeżeli ma być na jakimś budynku użyteczności publicznej czy jakimś urzędzie wywieszona flaga obcego państwa, no to to nie jest przepis, ale zalecenie, że po pierwsze takie flagi były okazjonalnie tylko zakładane. Związek to powinno mieć z jakimś przyjazdem przedstawiciela danego państwa, a ta flaga, którą Braun ściągnął, czy też nakazał ściągnąć, bo to nie on osobiście ją ściągnął, ona tam wisiał od trzech lat – zwrócił uwagę Dominik Cwikła.

– Druga rzecz, sam urząd przyznał w w piśmie, które opublikowano. Nie było nawet rozporządzenia czy zarządzenia prezydenta miasta, tylko słowny nakaz, a tym bardziej nie było – i tu uwaga, bo to jest ważne, żeby były zarzuty prokuratorskie, a ściągnięcie takiej flagi, w tym wypadku ukraińskiej – musiało być rozporządzenie czy tam zarządzenie organu państwowego. Nie było takiego. To sobie prezydent miasta po prostu wymyślił, że „wywiesimy sobie ukraińską flagę na naszym urzędzie miejskim”, w związku z tym taka flaga nie podlega ochronie – podkreślił Cwikła.

– Plus jeszcze uważam, że za zbyt dużym, ale z szacunkiem ściągnięto tę flagę ukraińską. Złożono ją, później ją dostarczono do konsulatu – dodał.

– A jeśli chodzi o Katowice i tę szmatę niebieską z 12 żółtymi gwiazdami w okrąg ułożonymi, nazywaną błędnie „flagą Unii Europejskiej”, tutaj żadne zarzuty nie mogą paść, chyba że za zniszczenie mienia drobnej wartości – tyle co kij i szmata kosztują. Bo Unia Europejska nie jest państwem, nie ma swojej flagi, w związku z tym przepisy tutaj nie mają żadnego zastosowania. Gdyby za coś takiego… Ja wątpię w ogóle, że prokuratura tutaj zarzut by sformułowała, bo by się całkowicie skompromitowała. Nie ma takiego państwa jak Unia Europejska i sama Unia Europejska nie ma flagi. Więc nic za to nie grozi – ocenił redaktor „Najwyższego Czasu!”

– Czyli z tego co mówisz, to odebranie immunitetu Brownowi, zresztą po raz drugi… – zaczął Pytel, na co przerwał mu Cwikła.

– Pokazówka. Konkretnie dla lewactwa, dla tego najbardziej radykalnego, żeby je w wierze utwierdzić. Bo generalnie antyunijne nastroje są coraz mocniejsze i coraz bardziej je widać. Również w mainstreamie już się niektóre rzeczy porusza tak naprawdę. Delikatnie, ale jednak. Więc tutaj chodzi o pokazanie, że „patrzcie jaki radykał”. Być może tam u góry ci, co tym sterują, nie do końca ogarniają, jak duże antyunijne nastroje już, jak silne są. Nie mówię, że to jest większość społeczeństwa, ale myślę, że do połowy się to zbliża. Ale co ważne, te nastroje są bardzo mocne wśród tych, którzy je mają. To jest coś, czego nie można zignorować i tutaj próbują straszyć „radykalnym Grzegorzem Braunem” – kontynuował Dominik Cwikła.

– Tylko że oni nie ogarniają, że z Grzegorzem Braunem mnóstwo osób się utożsamia. Co jest bardzo ważne – nie tylko katolicy, tylko naprawdę środowiska, które – wydawałoby się – z Kościołem nic wspólnego mieć nie będą po prostu, nie mogą mieć. Dlaczego? Dlatego właśnie, że Braun pokazuje „fuckersa” systemowi, a to się zwykle nie zdarza. Widzimy też po Konfederacji, że strasznie się „umilili”, zmienili sposób wyrażenia się, zmienili postulaty tak naprawdę swoje. Chociażby ta Unia Europejska nieszczęsna, że „jednak nie możemy w ogóle, nie jesteśmy gotowi z niej wystąpić”. A tutaj wychodzi Braun, pali tę szmatę symbolizującą Unię Europejską, ściąga flagę z urzędu polskiego, która bezprawnie wisi od trzech lat. No i też mówi o „Żymianach” przez „Ż” oczywiście [chodzi o Żydów – red. nczas] w sposób bardzo konkretny i taki, jakiego się nikt inny nie ośmieli takiego tonu przybierać – wyliczył Cwikła.

Następnie ocenił, że „to wszystko sprawia, że rzeczywiście on zyskuje zwolenników w grupach, wśród wyborców, którzy jeszcze z 10 lat temu w życiu by nie wyobrażali sobie, żeby na Grzegorza Brauna zagłosować”.

– A tak myślę, że właśnie się przekonują w ten sposób. Że to jest ktoś inny po prostu. Ktoś, kto na ten system i ten cały układ, który z wielu przyczyn, na wielu płaszczyznach wielu ludziom się nie podoba, wielu tak zwanym zwykłym ludziom, że ten człowiek rzeczywiście walczy z systemem i jest kandydatem, na którego warto oddać głos. Nie sądzę, aby on do drugiej tury mógł się dostać, absolutnie nie. Chociaż spodziewam się, że będzie miał wynik znacznie lepszy niż w sondażach dotychczas. Raczej bliżej dwucyfrowego – podsumował redaktor „Najwyższego Czasu!” Dominik Cwikła we wRealu24.