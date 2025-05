Sommer, Michalkiewicz i Rola zablokowani przez skrajnych lewaków w Paryżu

- Reklama -

Lewacy najbardziej nienawidzą prawdy i wolności słowa. Przekonali się o tym osobiście redaktorzy Stanisław Michalkiewicz, Tomasz Sommer i Marcin Rola, którzy padli ofiarą lewackiego hejtu we Francji.

W sobotę rano Tomasz Sommer i Stanisław Michalkiewicz udali się do Paryża, a konkretnie do miejscowości położonej 20 km pod Paryżem, Aulnay-sous-Bois, gdzie w ramach Dni Polski miał się odbyć pokaz patriotycznych filmów Sommera oraz Targi Książki Bez Cenzury. Wystąpić miał także Marcin Rola z telewizji wRealu24.

Już na miejscu panowie redaktorzy przekonali się, że czerwona komuna wciąż dobrze sie ma we Francji. Ich obecność na Dniach Polskich została zablokowana przez lokalne władze.

Stało się tak na podstawie artykułu w słynnym lewackim magazynie Charlie Hebdo, znanym m.in. z zamachu na jego pracowników po publikacji karykatur proroka Mahometa. Charlie Hebdo opublikował artykuł, pióra niejakiego Jean-Yves’a Camus’a, w którym doniósł, że „skrajna, faszystowska, antysemicka” i w ogóle najgorsza z najgorszych prawica, pojawi się na Dniach Polskich w Aulnay-sous-Bois. Wymieniono m.in. z nazwiska Stanisława Michalkiewicza i Marcina Rolę. Artykuł powstał na bazie donosu naszych krajowych wrogów wolności, skrajnych lewaków czyli Stowarzyszenia Nigdy Więcej.

Niestety miejsce, w którym odbywała się impreza, jest zależne od władz miasta, a te po donosach zablokowały pojawienie się m.in. redaktorów Michalkiewicza, Roli i Sommera.

„Nigdy Więcej doniosło na nasz wyjazd autorski do Paryża. Do kogo donieśli kapusie? Do „Charlie Hebdo”! Tak, tego „Charlie Hebdo”, które tak „walczy o wolność” słowa. Lokalne merostwo przerażone. Więcej szczegółów później” – napisał na X krótką relację przebywający we Francji Tomasz Sommer, podając dlaej link do artykułu ze skrajnie lewackiego Charlie Hebdo.

Czekamy na dalsze informacje. Jak widać na Zachodzie bez zmian. Przybysze biegają po ulicach z nożami, ale prawdy nie można powiedzieć.