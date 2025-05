Polscy żołnierze na Ukrainie? OSTRE spięcie Fritza z Kosiniakiem-Kamyszem w Sejmie [VIDEO]

- Reklama -

Wiceprezes Konfederacji Korony Polskiej Roman Fritz upublicznił niedawno na X wpis, że „władze wojskowe rozpoczęły przygotowania do interwencji na Ukrainie”. Zapytał w nim dlaczego szef MON nie informował posłów o „procederze formowania polskiego korpusu interwencyjnego”. Do wpisu załączono skan fragmentu pisma z lutego br. i wykaz osób, które go otrzymały.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zabrał głos dopiero w środę 7 maja. Grzmiał w Sejmie, że Fritz ordynarnie kłamie i naraża na szwank Polskę oraz bezpieczeństwo polskich żołnierzy.

Roman Fritz na początku posiedzenia Sejmu przypomniał, co ujawnił pod koniec kwietnia. Według posła trwają przygotowania do wysłania polskich żołnierzy na Ukrainę, mimo że rząd zapewniał, iż do tego nie dojdzie. „Otóż okazało się, że jednak wysyła, że jednak stawia wymogi tym żołnierzom zawodowym, którzy są predestynowani do tego, aby tworzyć jakieś tam oddziały na Ukrainie” – powiedział Fritz, wnosząc bezskutecznie o odroczenie obrad.

💣Poseł @GrzegorzBraun_ dokonał właśnie 🇵🇱repolonizacji Białej Podlaskiej, a nieco wcześniej nasze władze wojskowe rozpoczęły przygotowania do interwencji na 🇺🇦.

💣Dlaczego szef @MON_GOV_PL , wicepremier @KosiniakKamysz nie informował posłów na Sejm RP o procederze formowania… pic.twitter.com/ZURmghZzZQ — Roman Fritz (@Roman_Korona) April 30, 2025

Na słowa Fritza zareagował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który zaapelował do Fritza, aby „skończył z tymi ordynarnymi kłamstwami”.

„Pan naraża na szwank Polskę, na szwank bezpieczeństwo polskich żołnierzy, pan opowiada głupoty. Jest attachat w Kijowie, wie pan o tym, wie pan, że w atachatach służą żołnierze polscy, wie pan, że jadą też przedstawiciele Sztabu Generalnego, są ochraniani?” – powiedział szef MON do Fritza.

Kosiniak-Kamysz pytał go, czy w taki sposób chce rozmawiać o rzeczach, które są sprawą tak naprawdę związaną z bezpieczeństwem państwa polskiego. „Pan wyciąga dokument, który nie dotyczy żadnej misji i operacji na Ukrainie, bo takiej nie ma” – podkreślił szef MON.

„Pan się kompletnie na tym nie zna, pan nie dość że kłamie, wprowadza w błąd, to jeszcze naraża na szwank i bezpieczeństwo państwa polskie. Koniec z tym” – pieklił się Kosiniak-Kamysz.

"Niedawno pan Kosiniak-Kamysz zapewniał nas, że Wojsko Polskie nie wyśle żołnierzy na Ukrainę! Okazało się, że jednak WYSYŁA!" 🔴 Roman Fritz vs wicepremier Kosiniak-Kamysz@Roman_Korona @KoronyPolskiej pic.twitter.com/QUnhVdUoIz — WolnośćTV (@WolnoscTV) May 7, 2025