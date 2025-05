Wybory prezydenckie. Chcesz głosować korespondencyjnie albo skorzystać z transportu? Dziś ostatni dzień na zgłaszanie

- Reklama -

Poniedziałek, 5 maja jest ostatnim dniem na zgłaszanie komisarzowi wyborczemu zamiaru głosowania korespondencyjnego w tegorocznych wyborach prezydenckich przez m.in. wyborców z niepełnosprawnością lub wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Oprócz osób z niepełnosprawnością lub tych, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60. rok życia, z uprawnienia do głosowania korespondencyjnego skorzystać mogą wyborcy, którzy podlegają obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. W ich przypadku zamiar głosowania korespondencyjnego należy złożyć najpóźniej do 13 maja. Jeżeli wyborca będzie podlegał kwarantannie lub izolacji po 13 maja, zamiar takiego głosowania może złożyć najpóźniej do 16 maja.

Głosować korespondencyjnie można jedynie w kraju. Taki wniosek wyborca może złożyć ustnie, pisemnie z własnoręcznym podpisem, drogą elektroniczną (przy użyciu strony internetowej gov.pl) lub telefonicznie w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz m.in. wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie. Do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu (orzeczenia) wydanego przez organ właściwy do orzekania o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

W przypadku składania wniosku ustnego, wyborca z niepełnosprawnością musi dostarczyć orzeczenie o niepełnosprawności do urzędu gminy.

Zgłoszenia dokonuje się w godzinach pracy delegatury Krajowego Biura Wyborczego obsługującej komisarza wyborczego.

Nie później niż na sześć dni przed dniem głosowania wnioskujący wyborca powinien otrzymać pakiet wyborczy dostarczony mu do rąk własnych przez przedstawiciela Poczty Polskiej. W skład pakietu wyborczego wchodzą: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a, jeżeli wyborca zażądał jej przesłania.

Głosować korespondencyjnie można również w przypadku ewentualnej II tury wyborów, która, jeśli będzie konieczna, odbędzie się 1 czerwca. Jeżeli wyborca nie zgłosił takiego zamiaru w I turze głosowania, to termin na zgłoszenie go w przypadku II tury upływa 22 maja, czyli 10 dni przed dniem ponownego głosowania. Czas na to ma od 19 maja, czyli od pierwszego dnia po I turze wyborów.

Również 5 maja mija termin zgłaszania wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców z niepełnosprawnością bądź wyborców, który do dnia głosowania włącznie ukończyli 60 lat.

Prawo to przysługuje w gminie, w której w dniu wyborów nie działa gminny przewóz pasażerski. W takich warunkach określonym wyborcom przysługuje prawo do transportu do miejsca zamieszkania. Prawo to przysługuje również w przypadku ewentualnego ponownego głosowania – II tury. Jeżeli wyborca nie wnioskował o bezpłatny transport przed I turą – a chce skorzystać z tego uprawnienia podczas II tury wyborów – będzie mógł zgłosić wójtowi taki zamiar najwcześniej w dniu po pierwszym głosowaniu (czyli 19 maja), a najpóźniej w piątym dniu przed dniem ponownego głosowania.

Informacja o organizacji w gminach bezpłatnego przewozu pasażerskiego zostanie podana do publicznej wiadomości do 8 maja. Wyborcy zgłaszający zamiar skorzystania z tego prawa powinni do 15 maja otrzymać informację o godzinie transportu do lokalu wyborczego.

Wyborca może zrezygnować z transportu do lokalu i transportu powrotnego lub tylko z transportu powrotnego. Termin na złożenie wójtowi takiej rezygnacji upływa 16 maja w przypadku I tury wyborów, a w przypadku ew. II tury – 30 maja. Zgłoszenia dokonuje się w godzinach pracy urzędu gminy.

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Ewentualna II tura zostanie przeprowadzona 1 czerwca.