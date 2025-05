Ostatnie Pokolenie blokuje Warszawę. Policja przygląda się [VIDEO]

- Reklama -

Tak zwani aktywiści klimatyczni z organizacji Ostatnie Pokolenie postanowili po raz kolejny zablokować ulice Warszawy – tym razem trzy mosty. Mieszkańcy stolicy fałszywą „troskę o planetę” odczuwają stojąc w jeszcze większych niż zazwyczaj korkach.

Nasi dzielni „bojownicy o klimat” łaskawie zaczekali z rozpoczęciem blokad do zakończenia porannego szczytu komunikacyjnego.

Wcześniej planowali rozmieścić swoich eko-bojówkarzy na głównych arteriach Warszawy z samego rana, ale zwrócono im uwagę, że mogą zablokować maturzystom dotarcie na egzamin dojrzałości. Wielkodusznie zgodzili wyjść na drogi kilka godzin później.

Blokady objęły mosty Śląsko-Dąbrowski, Świętokrzyski i Poniatowskiego. Komenda Stołeczna Policji ostrzega, że utrudnienia potrwają do godziny 14:00.

Poinformowano, że funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego „nadzorują sytuację”, co w praktyce oznacza przyglądanie się, jak garstka osób skutecznie paraliżuje życie kilkuset tysięcy warszawiaków. Tym razem ekoterroryści nie przyklejają się do dróg, lecz nimi maszerują.

W związku z dzisiejszym zgromadzeniem publicznym na terenie Warszawy kierowcy do godziny 14:00, muszą liczyć się z utrudnieniami na trasie: Most Śląsko-Dąbrowski, ul. Sierakowskiego, Okrzei, Wybrzeże Szczecińskie, Most Świętokrzyski, Most Poniatowskiego, Rondo Waszyngtona.

