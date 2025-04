Rekord frekwencyjny? Tysiące ludzi na spotkaniu ze Sławomirem Mentzenem we Wrocławiu [FOTO/VIDEO]

- Reklama -

Wszystko wskazuje na to, że Sławomir Mentzen kolejny raz pobił swój własny rekord frekwencyjny na spotkaniu wyborczym. Na wrocławski rynek przyszły tysiące ludzi chcąc posłuchać kandydata Konfederacji na prezydenta.

Sławomirowi Mentzenowi towarzyszyli we Wrocławiu m.in. wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak i poseł Konrad Berkowicz. Zebrani gorąco powitali gości, a szczególnie Sławomira Mentzena skandując jego imię. Wrocławski rynek wypełniony był po brzegi, ludzie mieli ze sobą transparenty z kandydatem Konfederacji i polskie flagi.

Tysiące ludzi na rynku we Wrocławiu, biało-czerwone flagi, ogromna energia i wiara, że Polska może być rządzona lepiej.

Z @SlawomirMentzen pokazujemy, że można prowadzić poważną kampanię z konkretnym programem i jasną wizją. Polska potrzebuje prezydenta, który nie boi się mówić… pic.twitter.com/NXWcLnLjxo — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) April 30, 2025

Kandydat Konfederacji na prezydenta Sławomir Mentzen w środę podczas wystąpienia na wiecu wyborczym we Wrocławiu ocenił, że od dekad, czyli ponad 20 lat Polacy są stawiani przez polityków przed fałszywym wyborem: czy jesteś za PO czy za PiS? Nie mówi się natomiast o sprawach istotnych dla życia, bezpieczeństwa i rozwoju państwa, kraju czy obywateli.

„Na każdym stanowisku decyzyjnym są ludzie, którzy nic nie potrafią. To jak tu w Polsce ma cokolwiek dobrze działać, jak coś może się udać. A prawdziwi eksperci i specjaliści, ludzie z wiedza i doświadczeniem, którzy mogliby coś zmienić, nie są w stanie się przebić przez ten partyjny beton” – mówił Mentzen.

Wrocław, TERAZ❗🔥 Co za wiec @SlawomirMentzen❗Rynek wypełniony tak, że nie widać ludzi na końcu, a do tego fantastyczna, biało-czerwona atmosfera❗ 🇵🇱 Jest wiara w lepszą Polskę, jest ogromne pragnienie wielkich zmian! Dość już tych skompromitowanych pseudoelit, wspólnie… pic.twitter.com/9So7TYB6RT — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) April 30, 2025

Podkreślił, że „to my musimy skruszyć ten partyjny beton, bo jak nie to nic się nie zmieni”. „I dalej będziemy żyli w tym dziadowskim państwie zrobionym z kartonu i na trytytki. I nic się nie zmieni, a najwyższy czas, by coś się zmieniło i zobaczycie, że my to zmienimy” – powiedział kandydat Konfederacji.

Według niego, Polacy zasługują na więcej, na lepsze państwo niż jest w Mongolii, Burkina Faso, Kenii, Nigerii czy Indonezji. „Polacy zasługują na lepszych polityków. Polacy zasługują na więcej, na niskie i proste podatki. Jak zostanę prezydentem nie podpisze żadnej ustawy, która podnosi albo komplikuje podatki” – powiedział Mentzen.

A taką frekwencją przywitał nas Wrocław. 😉 pic.twitter.com/c9RCfve5Zv — Bartosz Bocheńczak (@BBochenczak) April 30, 2025

Zadeklarował, że doprowadzi do odrzucenia Zielonego Ładu, ponieważ Polacy zasługują na tanią energię.

„Spadną rachunki za prąd i ogrzewanie, spadną koszty produkcji. Uratujemy polski przemysł i polskie rolnictwo. Polacy zasługują na bezpieczeństwo – uszczelnię granice. Nie zgodzę się na masowe migracje, a jeśli jeszcze raz przyjedzie tu jakiś niemiecki radiowóz z migrantami to go zarekwirujemy, policjantów aresztujemy, a migrantów odeślemy, bo to ich migranci i ich problem, a nie nasz” – powiedział Mentzen.

Podkreślił, że Polska potrzebuje prezydenta, który będzie dbał o polskie interesy, a nie zagraniczne. „Jak zostanę prezydentem to oni wszyscy Niemcy, Ukraińcy w Polsce będą się dopasowywać do polskich interesów, polskiego prawa, polskiej kultury i polskiego języka, bo tu jest Polska. To my tu jesteśmy u siebie, a nie oni” – dodał.

„Marzy mi się silna, dumna, bogata i bezpieczna Polska. Chcę Polski silnej poważnego państwa, które zajmuje się niewieloma obszarami naszego życia, ale zajmuje się tym dobrze i na poważnie. Chcę Polski suwerennej, która sama podejmuje decyzje, a nie pyta się ciągle o zgodę Brukseli, Berlina czy Waszyngtonu” – podsumował Mentzen.