Zgorzelec. Pościg za Gruzinami zakończony kraksą

Dwaj Gruzini zostali aresztowani na trzy miesiące. Są podejrzani o włamania do samochodów i kradzieże. Próbowali uciec przed policją, ale wjechali w policyjny radiowóz. Grozi im do 10 lat za kratkami.

Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu od dłuższego czasu prowadził czynności operacyjno-rozpoznawcze w tej sprawie. Mundurowi chcieli powstrzymać sprawców włamań do samochodów zaparkowanych przy marketach. Okazało się, że za tymi czynami stali Gruzini.

We wtorek policja poinformowała o zatrzymaniu dwóch obywateli Gruzji. „W miniony piątek policjanci ustalili, że typowani do włamań mężczyźni kręcą się po jednym z takich parkingów. Funkcjonariusze natychmiast podjęli działania mające na celu ich zatrzymanie. Podejrzewani jednak podjęli próbę ucieczki swoim samochodem, zignorowali nadawane im sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania doprowadzając do kolizji z policyjnym samochodem. W wyniku zdarzenia na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało” – podała policja.

Zatrzymany przez funkcjonariuszy ford, którym poruszali się Gruzini, miał założone tablice rejestracyjne z innego auta. W środku pojazdu znaleziono te oryginalne. W fordzie znajdowała się także gotówka w różnej walucie – jak się okazało, skradziona z zaparkowanych aut – a także urządzenia do zagłuszania sygnału fal radiowych sterujących centralnymi zamkami w samochodach.

Gruzini trafili do komendy w Zgorzelcu. Samochód przewieziono na policyjny parking.

Jak podała policja, w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy jeden z Gruzinów – 44-latek – usłyszał w sumie cztery zarzuty dotyczące włamań do samochodów i kradzieży pieniędzy oraz laptopa, a także jeden zarzut dotyczący usiłowania kradzieży z włamaniem – w samochodzie nie było jednak wartościowych przedmiotów. Drugi z cudzoziemców, 47-latek, usłyszał zaś trzy zarzuty kradzieży z włamaniem, które popełnił ze swoim wspólnikiem w dniu zatrzymania.

Łączna wartość skradzionego mienia opiewa na przeszło 13 tys. zł. Gruzini spędzą najbliższe trzy miesiące w areszcie. Grozi im do 10 lat więzienia.