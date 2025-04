Terlikowski w Wielki Piątek zrównał Ukrainę z Jezusem. Warzecha: Odleciał już do reszty

- Reklama -

„Terlikowski odlatuje już poza granice naszej galaktyki” – skomentował Łukasz Warzecha wpis Tomasza Terlikowskiego na Facebooku. Terlikowski w Wielki Piątek porównał Ukrainę do Jezusa.

W Wielki Piątek Tomasz Terlikowski porównał Ukrainę do męki Jezusa Chrystusa. Warto przypomnieć, że publicysta niegdyś kreował się na katolika.

- Reklama -

„Wielki Piątek. Kolejne ataki na Sumy i Charków. Kolejni ludzie zamordowani z decyzji Władimira Putina. A Piłat umywa ręce” – napisał na Facebooku Tomasz Terlikowski.

Zacytował następnie wypowiedź sekretarz stanu USA Marco Rubio z Paryża.

– Stany Zjednoczone zaprzestaną prób negocjowania porozumienia pokojowego między Rosją a Ukrainą w ciągu kilku dni, chyba że pojawią się wyraźne oznaki, że jest ono możliwe – mówił Rubio.

„Umywa ręce, bo nie ma łatwego sukcesu, bo okazało się, że pokoju nie ma, choć się go obiecało. Niech ludzie giną, byle Trump miał święty spokój” – dodał Terlikowski.

Na koniec wpisu zacytował fragment Ewangelii wg Świętego Jana, rozdział 19, werset 37.

„Będą patrzeć na Tego, którego przebili” – czytamy.

Absurdalny wpis przerobiony z opisu męki Chrystusa do toczącej wojnę z Rosją Ukrainy wywołał wiele emocji. Wielu internautów zwracało uwagę, że Terlikowski nie upomina się w ten sposób chociażby o Palestyńczyków, którzy są ofiarami żydowskiego ludobójstwa w Strefie Gazy.

Są także inne konflikty na świecie, gdzie ludność cywilna bez cienia wątpliwości pada ofiarą przeróżnych władz, czy to islamistów czy dalekowschodnich wierzeń. Albo ideologii komunistycznej.

Wreszcie słowem nie wspomina o działaniach Ukrainy wobec nie tylko Rosjan, ale także wcześniej Ukraińców, którzy nieprzychylnie patrzyły na nowe władze w Kijowie. O historii nie tak dawnej z Kresów, gdzie Ukraińcy dokonali niezwykle brutalnego ludobójstwa na Polakach nie wspominając.

Do wpisu Terlikowskiego odniósł się m.in. Łukasz Warzecha.

„Tego się nie da inaczej określić: @tterlikowski odleciał już do reszty. Konflikt pomiędzy państwami porównuje do Ofiary. Ukraina jako Jezus (choć tego wprost nie pisze). W dodatku teraz się okazuje, że USA (Piłat) robią źle, że jednak nie są w stanie doprowadzić do pokoju” – napisał na X Łukasz Warzecha.

„Chociaż właściwie nie wiem, co zdaniem Terlikowskiego powinny zrobić. Może walnąć strategicznym ładunkiem jądrowym w Moskwę” – ironizował Warzecha.

„Wiem jedno: Terlikowski odlatuje już poza granice naszej galaktyki” – podsumował publicysta.