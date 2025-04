Kto nowym papieżem? Węgierski konserwatysta, zwolennik LGBT, polski akcent i „azjatycki Franciszek” w wyścigu o tron Piotrowy

- Reklama -

Kardynałowie elektorzy – ci, którzy w dniu śmierci papieża nie ukończyli 80 lat – wkrótce zbiorą się na konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej, aby w tajnym głosowaniu wybrać kolejnego zwierzchnika Kościoła Katolickiego. Choć przewidywanie wyniku konklawe jest zawsze ryzykowne – istnieje nawet stare powiedzenie: „kto wchodzi na konklawe jako papież, wychodzi z niego jako kardynał” – eksperci i watykaniści wskazują kilku potencjalnych kandydatów z największymi szansami.

Europejscy faworyci

Pietro Parolin (70 lat, Włochy)

Kardynał Pietro Parolin, obecny Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, jest wskazywany jako jeden z głównych faworytów. Ten doświadczony dyplomata watykański służy jako zastępca papieża Franciszka od 2013 roku, nadzorując wewnętrzne sprawy Kościoła i kierując jego stosunkami zagranicznymi.

Parolin jest postrzegany jako kandydat środka i potencjalny „papież przejściowy”. Spędził ponad dwie dekady jako dyplomata. Biegle włada językami angielskim, francuskim, włoskim i hiszpańskim, reprezentując Watykan na światowych konferencjach dotyczących konfliktów, tzw. zmian klimatycznych i handlu ludźmi.

Jednak przeciwko Parolinowi przemawia fakt, że w czasie jego kierownictwa Sekretariatem Stanu doszło do kilku skandali finansowych, co podważa jego zdolności zarządcze. Niektórzy kardynałowie obawiają się także, że jego przywództwo może okazać się zbyt słabe, by zapobiec dalszym podziałom w Kościele.

Matteo Maria Zuppi (69 lat, Włochy)

Kardynał Matteo Zuppi, arcybiskup Bolonii i przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli nurtu progresywnego. Zuppi wyróżnia się jako kandydat uosabiający wizję Franciszka o Kościele reprezentującym ubogich.

Jest blisko związany ze wspólnotą Sant’Egidio, katolicką organizacją pomagającą ubogim i ułatwiającą rozwiązywanie konfliktów. W 2015 roku Franciszek mianował go arcybiskupem Bolonii, gdzie kontynuował pracę z ubogimi i migrantami. Jest znany z otwartego poparcia dla środowisk LGBT. Przez Franciszka był również mianowany jako specjalny wysłannik ds. wojny na Ukrainie.

Jego progresywne poglądy budzą entuzjazm wśród zwolenników kontynuacji linii Franciszka, ale wywołują opór w środowiskach konserwatywnych.

🇮🇹 Matteo Zuppi (Italia, 69) Arzobispo de Bolonia, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Progresista, ligado a Sant’Egidio. Defensor de la paz y los marginados, en la línea de Francisco. pic.twitter.com/lzhLMkIxkR — Jaime Ruix (@JaimeRuix) April 21, 2025

Peter Erdő (72 lata, Węgry)

Kardynał Peter Erdő, metropolita Budapesztu, jest wskazywany jako czołowy kandydat wśród kardynałów tęskniących za powrotem do konserwatyzmu papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI. Jest autorytetem w dziedzinie prawa kanonicznego i uważany za zręcznego dyplomatę, biegle władającego wieloma językami, w tym angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, rosyjskim i hiszpańskim.

Erdő znany jest z nieugiętej obrony nierozerwalności małżeństwa i sprzeciwu wobec udzielania Komunii Świętej osobom rozwiedzionym żyjącym w nowych związkach. Publicznie sprzeciwiał się dopuszczeniu rozwiedzionych katolików do komunii i wyrażał zastrzeżenia co do przyjmowania migrantów. Podczas synodów wielokrotnie opowiadał się przeciwko zmianom nauczania Kościoła w kwestiach moralnych, podkreślając konieczność wierności nauce Chrystusa nawet wbrew presji społecznej.

Jego stanowczość i przywiązanie do tradycyjnych wartości sprawiają, że cieszy się poparciem konserwatystów, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej.

Hungary’s Cardinal Peter Erdo who is considered Papabile is the son of a deeply religious Catholic couple who defied Communist repression in Hungary to practice their faith. pic.twitter.com/ePxVBdTHrN — Sachin Jose (@Sachinettiyil) April 21, 2025

Pierbattista Pizzaballa (60 lat, Włochy)

Kardynał Pierbattista Pizzaballa pełni funkcję czołowego urzędnika Watykanu ds. Bliskiego Wschodu. Mimo że został mianowany kardynałem dopiero w 2023 roku, jego bogate doświadczenie w jednym z najbardziej niestabilnych regionów świata wysunęło go na pierwszy plan.

Gdyby został wybrany, byłby pierwszym włoskim papieżem od czasu Jana Pawła I w 1978 roku. Eksperci twierdzą jednak, że jest również postrzegany jako postać międzynarodowa, względnie oderwana od zawiłości watykańskiej polityki, co może pomóc mu w zdobyciu wymaganego poparcia dwóch trzecich Kolegium Kardynalskiego.

Kandydaci z Afryki i Azji

Fridolin Ambongo Besungu (65 lat, Demokratyczna Republika Konga)

Kardynał Fridolin Ambongo, arcybiskup Kinszasy, jest postrzegany jako potencjalny kandydat od czasu mianowania go kardynałem przez Franciszka w 2019 roku. Jego wybór mógłby wzmocnić zaangażowanie Kościoła w Afryce, która jest domem dla około 18% katolików na świecie i kształci więcej seminarzystów niż jakikolwiek inny region.

Kardynał Ambongo utrzymywał bliskie relacje z papieżem Franciszkiem, będąc jednym z dziewięciu członków doradczej Rady Kardynałów, jednak sprzeciwiał się decyzji Franciszka z 2023 roku o błogosławieniu par jednopłciowych. Ten 65-letni hierarcha reprezentuje nurt konserwatywny, a jego wybór mógłby oznaczać częściowy powrót do linii Jana Pawła II.

Cardinal Fridolin Ambongo Besungu is a notable candidate for the next Pontiff. This would make me very happy. The Africans take the faith very seriously. pic.twitter.com/wX1Fykx3fr — Mark (@sitsio) April 21, 2025

Robert Sarah (79 lat, Gwinea)

Kardynał Robert Sarah z Gwinei to jeden z najbardziej wyrazistych konserwatystów wśród kardynałów. Jest zdecydowanym obrońcą tradycyjnej liturgii, wielokrotnie krytykował próby ograniczania Mszy trydenckiej, nazywając je „diabelskim projektem”. Sarah sprzeciwia się liberalizmowi moralnemu i relatywizmowi, podkreślając konieczność powrotu do adoracji Boga i wierności nauczaniu Kościoła.

Jego stanowisko w sprawach liturgicznych i moralnych czyni go faworytem tradycjonalistów, choć jego wybór byłby wyraźnym sygnałem powrotu do bardziej konserwatywnej linii Kościoła. Mimo że w czerwcu 2025 roku skończy 80 lat, jego nazwisko wciąż pojawia się w spekulacjach.

Luis Antonio Tagle (67 lat, Filipiny)

Kardynał Luis Antonio Tagle, często nazywany „azjatyckim Franciszkiem”, jest uważany za jednego z głównych faworytów do objęcia tronu Piotrowego. Został mianowany kardynałem przez papieża Benedykta XVI w 2012 roku i mógłby zostać pierwszym azjatyckim papieżem.

Jako sojusznik Franciszka, kardynał Tagle ucieleśnia papieskie skupienie na pomocy biednym i marginalizowanym w krajach rozwijających się. Towarzyszył Franciszkowi i pomagał w przygotowaniach do jego podróży po Azji, w tym wymagającej 11-dniowej podróży po Azji Południowo-Wschodniej latem 2024 roku.

Tagle jest postrzegany jako naturalny kontynuator linii Franciszka – skromny, otwarty i zaangażowany społecznie. Były arcybiskup Manili, obecnie prefekt Dykasterii ds. Ewangelizacji. Jego poglądy określane są jako progresywne, szczególnie w kontekście misyjności, dialogu międzyreligijnego i zaangażowania społecznego.

Save me Luis Antonio Tagle save me pic.twitter.com/sf8nYlNSsq — Scott (@CaatholicGuilt) April 21, 2025

Polski akcent

Na giełdzie nazwisk pojawia się również polski kardynał Konrad Krajewski, którego włoski dziennik „La Repubblica” nazwał „Robin Hoodem papieża”. Jego szanse są jednak oceniane jako niewielkie.

– Osobiście znam kard. Krajewskiego, studiowaliśmy w tym samym czasie w Rzymie. I z całym szacunkiem do piękna tej postaci, nie wydaje mi się, żeby rzeczywiście był realnym kandydatem na następcę Ojca Świętego. Ale teoretycznie wszystko jest możliwe – tak ks. prof. Witold Kawecki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na łamach „Wprost” skomentował szanse kard. Krajewskiego.

Frakcje i układ sił

Wybór papieża to starcie trzech głównych frakcji:

Progresyści : Faworyzują kandydatów takich jak Zuppi czy Tagle. Stawiają na „postępowe” reformy i kontynuację linii Franciszka.

: Faworyzują kandydatów takich jak Zuppi czy Tagle. Stawiają na „postępowe” reformy i kontynuację linii Franciszka. Konserwatyści : Popierają Erdő czy biskupów afrykańskich. Opowiadają się za powrotem do tradycyjnych wartości, dyscypliny i jednoznacznego nauczania moralnego.

: Popierają Erdő czy biskupów afrykańskich. Opowiadają się za powrotem do tradycyjnych wartości, dyscypliny i jednoznacznego nauczania moralnego. Centrowi/umiarkowani: Skupiają się wokół Parolina, licząc na kompromis i czas na refleksję przed ewentualnymi dalszymi zmianami.

Istotnym czynnikiem jest to, że zdecydowana większość kardynałów elektorów – 109 ze 137 uprawnionych do głosowania – została mianowana przez papieża Franciszka. W konklawe udział weźmie też pięciu kardynałów mianowanych przez Jana Pawła II i 23 nominatów Benedykta XVI.

Niektórzy eksperci sugerują, że po 47 latach może nadejść czas na powrót Włocha na papieski tron. Wśród elektorów jest aż 18 hierarchów pochodzących z Włoch, co może mieć znaczenie podczas konklawe. A jak będzie wyglądał wybór nowego papieża? Krok po kroku opisujemy to w poniższym artykule.