Kard. Robert Sarah zostanie papieżem? Murzyn bardziej europejski, niż niejeden „miejscowy” ksiądz

„The College of Cardinals Report” wskazuje 12 kardynałów, którzy mają duże szanse na to, by zostać wybranym papieżem. Wśród nich jest kard. Robert Sarah, w którym wielu „katolickich” katolików upatruje nadziei na przywrócenie porządku w Kościele i powrót do głoszonej przez Niego nauki. Co ciekawe, choć jest Murzynem urodzonym w Afryce, jest bardziej europejski – klasycznie rozumiejąc to słowo – niż niejeden obywatel państw UE.

Kard. Sarah głośno sprzeciwiał się reformom Franciszka. Stanowczo potępiał odchodzenie od Tradycji w Europie. Rzucił swego czasu nawet hasło, że obecnie Europa jest bardziej afrykańska, niż sama Afryka. I mówił to w tonie krytyki Europy.

Kard. Robert Sarah napisał książkę „Bóg albo nic”. Skrytykował w niej sekularyzację świata. Wezwał także do powrotu do tradycyjnych wartości chrześcijańskich.

Wielokrotnie krytykował banalizację i infantylizację Liturgii w Kościele. Stanowczo sprzeciwiał się także relatywizacji.

Wzywał także Europejczyków – nie mylić z obywatelami UE – by „powrócili do tego, czym są”, bo inaczej „przestaną istnieć”. Sprzeciwiał się też zachęcaniu wiernych do nie uczęszczania na Msze święte w czasie Wielkiej Histerii nazywanej „pandemią”. Przypominał bowiem, że „żadna transmisja Mszy nie może zastąpić osobistego udziału w Eucharystii”. Ostrzegał przy tym, że „transmisje te mogą nawet oddalić od osobistego i intymnego spotkania z Bogiem”.

Krytyka działań Franciszka była na tyle mocna, że musiał zadeklarować, iż „nie sprzeciwiamy się papieżowi Franciszkowi, ale stanowczo i radykalnie sprzeciwiamy się herezji, która poważnie osłabia Kościół, ponieważ jest sprzeczna z wiarą i Tradycją katolicką”. Sprzeciwiał się też masowej imigracji, nazywając ją „nową formą niewolnictwa”.

Przemówił także kiedyś do Polaków. Zachęcał, by nie porzucali polskości na rzecz „europejskości”.

– Kiedy pojechałem do Polski, kraju często krytykowanego, zachęcałem wiernych do trwania przy swojej tożsamości, tak jak robili to przez wieki. Moje przesłanie było proste: jesteście najpierw Polakami, katolikami, a dopiero potem Europejczykami. Nie powinniście poświęcać dwóch pierwszych rodzajów tożsamości na ołtarzu beznarodowej, technokratycznej Europy. Komisja brukselska myśli wyłącznie o budowie wolnego rynku w służbie wielkich potęg finansowych – mówił w 2019 roku kard. Robert Sarah w rozmowie z „Catholic World Report”.

Kard. Robert Sarah urodził się w 1945 roku w Gwinei. To były prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego. W 1969 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Raymonda-Marii Tchidimbo.

Papież Jan Paweł II mianował go biskupem Konakry – stolicy Gwinei – w 1979 roku. Został wówczas najmłodszym biskupem rzymskokatolickim na świecie. W latach 1985–2001 był przewodniczącym Konferencji Biskupów Gwinei.

W 2001 roku wezwano go do Watykanu, by objął urząd sekretarza w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. W 2010 roku papież Benedykt XVI mianował go przewodniczącym Papieskiej Rady Cor Unum, koordynującej działalność charytatywną Kościoła.

Dwa tygodnie później ogłoszono, iż zostanie kardynałem, co stało się jeszcze tego samego roku.

W 2014 roku – już z nominacji Franciszka – został prefektem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Cztery lata temu został kardynałem prezbiterem. Tego samego roku Franciszek mianował go członkiem Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich.