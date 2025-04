Mentzen w Republice: Głosujcie na mnie, bo mam największe szanse na wygranie z Trzaskowskim w drugiej turze

- Reklama -

Uczestnicy poniedziałkowej debaty prezydenckiej w Telewizji Republiki odpowiadali na pytania dotyczące m.in. bezpieczeństwa, wprowadzenia w Polsce euro, poprawy służby zdrowia i udziału obywateli w życiu publicznym. Sławomir Mentzen tradycyjnie kończył swoje przemówienia apelem, by głosować na niego, ponieważ ma największe szanse na zwycięstwo z Rafałem Trzaskowskim w drugiej turze.

Pierwszą kwestią, o którą zostali zapytani kandydaci, było bezpieczeństwo Polski.

– Przede wszystkim zadbamy o polskie bezpieczeństwo poprzez brak zgody na wysłanie polskich żołnierzy na Ukrainę. Bez zgody prezydenta nie da się na szczęście wysłać żołnierzy na Ukrainę. Jeżeli będę prezydentem, żaden polski żołnierz nie trafi na Ukrainę – powiedział Mentzen. Kandydat Konfederacji wskazał, że polskim żołnierzom brakuje amunicji, butów, namiotów, czy śpiworów.

Kandydaci na prezydenta zostali zapytani o to, czy są zwolennikami rozpoczęcia przez Polskę przygotowań do wprowadzenia euro. Zamiast odpowiadać na pytanie, Mentzen zaczął od zwrócenia się do marszałka Sejmu Szymona Hołowni. – Dziwi mnie taka strasznie antyrosyjska postawa pana Szymona Hołowni. Mam nadzieję, że równie bezkompromisowy jest pan względem swojego koalicjanta Donalda Tuska, który po 1989 roku prowadził najbardziej prorosyjską politykę ze wszystkich polskich rządów – powiedział.

Ponadto kandydat Konfederacji opowiedział się przeciwko przyjęciu euro, prawem do gotówki, niskimi oraz prostymi podatkami, zwolnieniem emerytur z podatków. Na koniec wypowiedzi tradycyjnie zaatakował Trzaskowskiego oraz rząd Donalda Tuska, apelując, by „głosowali na niego, bo ma według wszelkich badań najwyższe szanse na wygranie z Trzaskowskim w drugiej turze”.

Pretendenci do urzędu prezydenta odpowiadali na pytanie, jaka będzie ich pierwsza inicjatywa w sprawie poprawy funkcjonowania ochrony zdrowia. Na początek Mentzen wskazał, jak słabo działa obecnie służba zdrowia i z jakimi problemami się mierzy. – Wzorem powinny być Niemcy i Szwajcaria, gdzie konkurujące ze sobą systemy ochrony zdrowia zapewniają wyższą jakość bez zwiększania składek – powiedział. Kandydat Konfederacji zapowiedział powołanie specjalnego zespołu ekspertów z Andrzejem Sośnierzem na czele.

Kandydaci zostali zapytani o to, czy są zwolennikami poszerzenia kompetencji Unii Europejskiej kosztem państw narodowych i przekształcenia jej w europejskie państwo federalne. – Jestem przeciwnikiem federalizacji Unii Europejskiej. Polska musi być państwem suwerennym i niepodległym – powiedział Mentzen. Wskazał, że „nie może być tak, że urzędnicy z Brukseli będą nam mówili, co mamy robić”.

Jednocześnie kandydat Konfederacji jednoznacznie opowiedział się za tym, aby Polska pozostała w Unii Europejskiej. – Polska w Unii Europejskiej tak, ale jako państwo suwerenne i równoprawne wobec innych. Nie jako poddany Berlina i Brukseli – zadeklarował.

Odpowiadając na pytanie widzów, ile jest płci, Mentzen powiedział, że „są dwie płcie, mężczyzna i kobieta. Tak było, jest i będzie. Jest to ustalone biologicznie i nie ma w tej sprawie dyskusji”.

Odnosząc się do kwestii zmian w ordynacji wyborczej i referendum, kandydat Konfederacji zadeklarował, że Polacy „powinni móc decydować o ważnych sprawach w referendach”, a także opowiedział się jako zwolennik JOW-ów.

Z kolei w sekcji pytań do innych kandydatów, Mentzen zwrócił się m.in. do nieobecnego w studio Rafała Trzaskowskiego. – Czy dalej uważa pan, że CPK powinno być pod Berlinem, a nie w Polsce? Czy dalej chce pan, ponieważ planeta płonie, produkować prąd z niemieckich wiatraków, zamiast z polskich elektrowni? Czy dalej pan uważa, że przyjęcie nielegalnych migrantów, jest dla Polski polisą bezpieczeństwa? A także, dlaczego jest pan takim tchórzem i nie przyszedł pan z nami tutaj na debatę? I dlaczego nielegalnie zorganizował pan swoją debatę przez TVP i nie zaprosił pan nas tam wcześniej, niż na półtorej godziny przed tą debatą? – pytał kandydat Konfederacji.

W mowie końcowej Mentzen zadeklarował, że zawetuje każdą ustawę podnoszącą lub komplikującą podatki, a ponadto odrzuci Zielony Ład. – Spadną rachunki za prąd, ogrzewanie i koszty produkcji. Uszczelnię granice i powstrzymam pakt imigracyjny. Nie zgodzę się na wprowadzenie euro, odebranie Polsce prawa weta ani wysyłanie polskich żołnierzy na Ukrainę – powiedział kandydat Konfederacji.

– Obecny rząd Donalda Tuska niszczy Polskę jak żaden inny. Jeżeli nie chcecie, żeby rządzili Tusk i Trzaskowski, proszę o wasze głosy. Mam największą szansę pokonać Trzaskowskiego w drugiej turze – zakończył swoje wystąpienie Mentzen.