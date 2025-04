Sondaż po debatach w Końskich. Tąpnięcie poparcia Trzaskowskiego, ale to nie on jest największym przegranym

- Reklama -

Wirtualna Polska opublikowała pierwszy sondaż po piątkowych wydarzeniach w Końskich. Liderem pozostaje kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, który jednak stracił kilka punktów procentowych poparcia. Największy spadek odnotował natomiast kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen.

Przypomnijmy, że w piątek doszło do niespotykanych scen w Końskich. Najpierw na rynku swoją debatę zorganizowała telewizja Republika, a następnie z kilkudziesięciominutowym opóźnieniem rozpoczęła się debata organizowana przez trzy telewizje, czyli TVP, TVN i Polsat, w której pierwotnie miało wziąć udział dwóch kandydatów, ale ostatecznie pojawiło się aż osiem osób.

Okazuje się, że na tym zamieszaniu zyskali bezpartyjny kandydat Prawa i Sprawiedliwości Karol Nawrocki, marszałek Sejmu Szymon Hołownia oraz kandydatka Lewicy Magdalena Biejat.

Jak wynika z sondażu United Surveys, na pierwszym miejscu dalej pozostaje Trzaskowski, lecz jego przewaga nad Nawrockim stopniała. Na kandydata KO chciałoby głosować 33,5 proc. badanych, czyli 4,8 pkt proc. mniej niż poprzednio.

Z kolei szef IPN cieszy się poparciem 25,5 proc. ankietowanych. To wzrost poparcia aż o 5,4 pkt proc. Nietrudno zatem policzyć, że przewaga Trzaskowskiego nad Nawrockim stopniała o ponad 10 pkt proc.

Podium zamyka Mentzen, który – jeśli wierzyć sondażowi – jest największym przegranym piątkowego cyrku. Kandydat Konfederacji, który do Końskich się nie wybrał, ale za to spotykał się z wyborcami, stracił 5,4 pkt. proc poparcia. Obecnie wskazało go 13,4 proc. respondentów.

Na kolejnym miejscu znalazł się Hołownia z poparciem 9,1 proc. badanych. To wzrost poparcia o 2 pkt. proc. i wyraźne zbliżenie się do Mentzena. Zadowolona z nowego sondażu może być też Biejat, którą popiera 6,3 proc. osób, co oznacza wzrost o 3,6 pkt proc.

0,5 pkt proc. poparcia zyskał też kandydat Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun, na którego chciałoby głosować 1,6 proc. respondentów. Polski poseł do Parlamentu Europejskiego również nie pojawił się w piątek w Końskich, ale brał udział w spotkaniach z wyborcami.

W sondażu uwzględniono jeszcze kandydata partii Razem Adriana Zandberga, którego wskazało 1,3 proc. respondentów (spadek o 0,4 pkt proc.) oraz dziennikarza Krzysztofa Stanowskiego z poparciem 1,1 proc. (spadek o 0,5 pkt proc.).

Na pozostałych kandydatów, czyli Marka Jakubiaka, Marka Wocha, Macieja Maciaka, Artura Bartoszewicza oraz Joannę Senyszyn, chciałoby zagłosować w sumie 0,4 proc. ankietowanych. 7,8 proc. respondentów nie podjęło jeszcze decyzji, na kogo odda swój głos.

Sondaż United Surveys został przeprowadzony dla Wirtualnej Polski w dniu 12 kwietnia 2025 roku. Badanie zrealizowano metodą CATI (wywiady telefoniczne) oraz CAWI (wywiady online) na reprezentatywnej próbie 1000 osób.