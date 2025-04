Mentzen podbił Małopolskę. Tłumy od Miechowa do Tarnowa [FOTO]

- Reklama -

Sławomir Mentzen kontynuuje intensywną kampanię wyborczą. W sobotę podbił Małopolskę. Odwiedził aż siedem miejscowości, a w każdej z nich na spotkanie z kandydatem Konfederacji na prezydenta przyszły tłumy.

Sobotnia trasa była prawdziwym maratonem dla kandydata Konfederacji. Rozpoczął od porannego spotkania w Pińczowie o godzinie 11:00, by następnie przemieścić się do Miechowa na 12:30. Kolejne punkty obejmowały Wieliczkę (14:00), Bochnię (15:00), Brzesko (17:30), Dąbrowę Tarnowską (19:00), a na zakończenie dnia – Tarnów o godzinie 20:00.

- Reklama -

Na każdym przystanku trasy Mentzena witały tłumy sympatyków. Szczególnie imponująca frekwencja miała miejsce w Tarnowie. Sobota wieczór, a na polityczny wiec przyszły prawdziwe tłumy. Rynek wypełnił się po brzegi. Podobnie było zresztą w Bochni czy Wieliczce.

„Serce rośnie! Po takiej frekwencji i takiej atmosferze wiec w Tarnowie przejdzie do historii tej kampanii! Biało-czerwona atmosfera, żywiołowy tłum i wszyscy gorąco wspierają Sławomira Mentzena. Mogą nas atakować, mogą kłamać i manipulować, mogą robić swoje patodebaty, ale my mamy Was. Dziękuję Wam z całego serca, że jesteście z nami i pragniecie, by Polska była lepszym miejscem do życia!” – napisała po spotkaniu europoseł Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik.

Serce rośnie❗ Po takiej frekwencji i takiej atmosferze wiec w Tarnowie przejdzie do historii tej kampanii! Biało-czerwona atmosfera, żywiołowy tłum i wszyscy gorąco wspierają @SlawomirMentzen 💪 Mogą nas atakować, mogą kłamać i manipulować, mogą robić swoje patodebaty, ale my… pic.twitter.com/XbAtc5s0bT — Ewa Zajączkowska-Hernik (@EwaZajaczkowska) April 12, 2025

- XVI Konferencja Prawicy Wolnościowej -

Co za fenomenalne zakończenie dnia w Tarnowie! Jesteście niesamowici! Bardzo dziękuję! 🔥 pic.twitter.com/XJZutdRhO1 — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) April 12, 2025

Sobotnia trasa była kolejnym etapem intensywnej kampanii wyborczej Sławomira Mentzena. Kandydat Konfederacji od września 2024 roku regularnie odwiedza polskie miasta, organizując wiece wyborcze. Jak sam deklaruje, w ramach kampanii zamierza odwiedzić każdy powiat w Polsce.

Według informacji z jego sztabu wyborczego, Mentzen odbył już ponad 250 spotkań z wyborcami. Wszystkie miały miejsce na otwartej przestrzeni, niezależnie od warunków pogodowych. Przed kandydatem jeszcze wiele punktów na mapie Polski – w najbliższych dniach odwiedzi m.in. Mogilno, Radziejów i Włocławek (15 kwietnia), a następnie Złotów, Sępólno Krajeńskie, Nakło nad Notecią i Bydgoszcz (16 kwietnia).

Fantastyczne spotkanie w Bochni! pic.twitter.com/LkSGalA8PI — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) April 12, 2025