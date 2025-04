Kolejny cyrk wokół debaty. Republika próbuje udawać niezależną. Wiadomo, co zrobi Braun

- Reklama -

Skrajnie propisowska telewizja Republika w ramach próby udawania bezstronnej poinformowała o zaproszeniu kandydatów na debatę na swojej antenie w Końskich. Napisano, że „zaproszenia zostały wysłane do sztabów”, co pośrednio sugeruje, że sztaby wszystkich kandydatów otrzymały takowe. Tymczasem Marta Czech z Konfederacji Korony Polskiej wprost stwierdziła, że Grzegorz Braun zaproszenia nie otrzymał.

„Republika zaprasza na debatę w Końskich! Już 11 kwietnia o godzinie 18:50 zapraszamy na otwartą debatę prezydencką w której mamy nadzieję wezmą udział kandydaci: Karol Nawrocki (@NawrockiKn) i Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_). Zaproszenia zostały wysłane do sztabów” – napisano na profilu propisowskiej Republiki.

- Reklama -

Skrajnie propagandowa stacja przekonywała, że „w związku z niedopuszczeniem naszej telewizji do przedwyborczej debaty organizowanej przez TVP w likwidacji, postanowiliśmy stworzyć przestrzeń do rzeczowej, uczciwej i otwartej rozmowy o przyszłości Polski”.

„Tematy: demokracja, wolność słowa, bezpieczeństwo, sprawy społeczne i przyszłość naszego kraju. Zależy nam na tym, by każdy obywatel miał dostęp do rzetelnej informacji i mógł świadomie podjąć decyzję w nadchodzących wyborach. Bądźcie z nami – na miejscu lub online. To ważna rozmowa. Dla nas wszystkich” – przekonywano.

- XVI Konferencja Prawicy Wolnościowej -

Wpis skomentowała Marta Czech. Poprosiła o „sprecyzowanie, do których sztabów zostały wysłane zaproszenia na debatę”.

„Informuję, że na tę dzisiejszą w Końskich do sztabu pana @GrzegorzBraun_ zaproszenie nie dotarło. Otrzymaliśmy jedynie zaproszenie na debatę u Państwa w studiu w poniedziałek” – podkreśliła.

„W związku z tym, pan @GrzegorzBraun_ w ramach kampanijnej trasy odwiedza dziś planowo Dzierżoniów i Wałbrzych. Dzisiejszego wieczoru zapraszamy na Dolny Śląsk!” – dodała Marta Czech.