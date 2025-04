Katastrofa w Nowym Jorku. Helikopter rozpadł się w powietrzu nad rzeką Hudson. Nie żyje znana rodzina z Hiszpanii [FOTO/VIDEO]

- Reklama -

Sześć osób zginęło w katastrofie śmigłowca, który wpadł do rzeki Hudson w pobliżu dolnego Manhattanu w Nowym Jorku. Na pokładzie była pięcioosobowa rodzina – szef Siemensa na Hiszpanię Agustin Escobar, jego żona oraz trójka dzieci w wieku 4, 5 i 11 lat.

Komisarz nowojorskiej policji, Jessica Tisch, poinformowała, że helikopter należał do firmy New York Helicopters i wystartował z heliportu Downtown Skyport na południowym Manhattanie o godzinie 14:59 czasu lokalnego. Dane z serwisu Flightradar24, monitorującego ruch lotniczy, wskazują na to, że maszyna znajdowała się w powietrzu przez około 15 minut.

Rozbity helikopter to Bell 206L-4 LongRanger IV, należał do firmy turystycznej New York Helicopter Charter. Zgodnie z danymi Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA), został wyprodukowany w 2004 roku, a certyfikat zdatności do lotu posiadał od 2016 roku i był ważny do roku 2029.

Po starcie helikopter obrał popularną trasę turystyczną, przelatując nad Governor’s Island, minął Statuę Wolności, a następnie skierował się w górę rzeki Hudson, wzdłuż zachodniej strony Manhattanu. Zawrócił za mostem George’a Washingtona i leciał z powrotem wzdłuż brzegu rzeki, by o godzinie 15:15 czasu lokalnego (21:15 czasu polskiego) rozbić się w pobliżu molo w Hoboken, w stanie New Jersey.

W momencie uderzenia w wodę helikopter był obrócony do góry podwoziem. „Śmigłowiec stracił kontrolę i uderzył w wodę zaledwie kilka stóp od brzegu molo” – podała Tisch.

Niektórzy świadkowie zdarzenia mówili o usłyszeniu eksplozji i widzieli wirujący helikopter spadający do wody. Jeden z nich opisywał, że usłyszał głośny dźwięk, „jak grzmot”, a następnie zobaczył unoszące się w powietrzu „czarne cząsteczki”.

Prawdopodobna przyczyna katastrofy

„To oczywiście katastrofalna awaria maszyny. Takie huki i hałasy zwykle wskazują na jakiś problem mechaniczny” – komentował Dan Rice z CBS News New York, który relacjonował wydarzenia z pokładu helikoptera tej stacji Chopper 2.

„Na jednym z nagrań widać główną część śmigłowca, kadłub, obrócony do góry nogami. Uderzyło mnie, wręcz przeraziło, że brakowało głównego wirnika. Nie było też belki ogonowej, co w tym momencie oznaczało, że maszyna była pozbawiona sterowności” – dodał Rice, wyjaśniając, że wirnik ogonowy zapobiega niekontrolowanemu obrotowi helikoptera.

Moment katastrofy przypadkiem nagrali postronni świadkowie. Na poniższym nagraniu widać, jak śmigłowiec dosłownie rozpada się w powietrzu. Są też doniesienia o częściach helikoptera w dwóch różnych miejscach.

Hudson River helicopter crash, as an engineer the amount of single points of failure in a helicopter scares the shit out of me.pic.twitter.com/fHyGJ0ZaZb — ✪ Evil Te𝕏an ✪ (@vileTexan) April 10, 2025

Hudson River Helicopter Crash video shows that the rotor blades were fully detached from the fuselage but still spinning. This likely was NOT engine failure. pic.twitter.com/uomJlEt7n7 — Box Cat DGAF (@cgraft) April 10, 2025

Na platformie społecznościowej Truth Social do wypadku helikoptera odniósł się Donald Trump. „Straszna katastrofa helikoptera na rzece Hudson. Wygląda na to, że sześć osób – pilot, dwoje dorosłych i troje dzieci – odeszło. Materiał filmowy z miejsca zdarzenia jest wstrząsający. Niech Bóg błogosławi rodziny i przyjaciół ofiar. Sekretarz Transportu, Sean Duffy, wraz ze swoim zespołem ekspertów zajmuje się tą sprawą. Wkrótce zostaną podane informacje na temat przyczyn i okoliczności tej tragedii” – napisał prezydent USA.

Oficjalną przyczynę katastrofy poznamy po dogłębnym śledztwie. Wstępne dochodzenie przeprowadzi FBI, a głównym śledztwem kierować będzie Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB).

Dyrektor Siemensa i jego rodzina zginęli w katastrofie

W katastrofie zginęło sześć osób – pięcioosobowa rodzina z Hiszpanii oraz pilot helikoptera.

Ofiary to Agustin Escobar, prezes i dyrektor generalny Siemensa w Hiszpanii, jego żona Merce Camprubi Montal, pracująca jako globalny menedżer ds. komercjalizacji w firmie Siemens Energy oraz trójka ich dzieci w wieku 4, 5 i 11 lat.

Jak podaje „New York Post” rodzina przybyła do Nowego Jorku z Barcelony tego samego dnia.