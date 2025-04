Braun na cenzurowanym. „A wiecie Państwo co nie naruszyło dobrego wizerunku tego Instytutu?” [VIDEO]

- Reklama -

Zorganizowanie 18-stki dla działacza młodzieżówki PSL-u i partyjnej wigilii dla polityków PSL-u nie naruszyło dobrego wizerunku Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi; dobry wizerunek naruszy wystąpienie kandydata na prezydenta Polski – wskazał w nowym „Przeglądzie Tygodnia” publicysta Radosław Piwowarczyk. W związku z blokadą w Bibliotece Rolniczej XVI Konferencja Prawicy Wolnościowej odbędzie się pod adresem: aleja Zieleniecka 6/8, Park Skaryszewski, Warszawa.

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi wymówił organizatorom XVI Konferencji Prawicy Wolnościowej salę zaledwie kilka dni przed wydarzeniem. W związku z tym impreza odbędzie się w nowej lokalizacji – Dworku „Dedek Park” przy alei Zielenieckiej 6/8 w Parku Skaryszewskim w Warszawie.

Jak mogliśmy przeczytać w piśmie przesłanym do organizatorów NIKiDW „odstępuje od Umowy w całości, z uwagi na fakt, iż charakter Przedsięwzięcia narusza dobry wizerunek Instytutu”.

Pretekstem do wypowiedzenia Umowy był występ kandydata na prezydenta Grzegorza Brauna, który rzekomo „wprost narusza dobry wizerunek Instytutu, który jako instytucja o charakterze państwowym nie powinna angażować się w działania o charakterze politycznym”.

- XVI Konferencja Prawicy Wolnościowej -

– Dla kontekstu warto dodać, że Grzegorz Braun pojawia się na Konferencji Prawicy Wolnościowej regularnie. Pojawiał się na co najmniej kilku ostatnich edycjach, niezależnie od tego, czy gdzieś kandydował, czy nie, a jak wiemy, w ostatnim czasie tych wyborów Grzegorz Braun zaliczył całkiem sporo – wskazał Piwowarczyk.

– Dostęp został do tego Instytutu, gdzie Konferencja odbywała się już wielokrotnie zablokowany pod pretekstem tego, że miałby się pojawić na niej kandydat na prezydenta Polski Grzegorz Braun jako jeden z kilkunastu mówców – dodał.

Publicysta „Najwyższego Czas-u!” podkreślił, że „jeżeli na kogoś nakładana jest cenzura, to wzmaga to zainteresowanie”, w efekcie czego od czasu zablokowania sali na zorganizowanej zbiórce na organizację Konferencji odnotowano znaczące wsparcie.

– Wystąpienie Grzegorza Brauna naruszy dobry wizerunek Instytutu, w związku z tym nie może tam się odbyć Konferencja Prawicy Wolnościowej. To naruszy dobry wizerunek. A wiecie Państwo co nie naruszyło dobrego wizerunku tego Instytutu? Zorganizowanie tam 18-stki dla działacza młodzieżówki PSL-u i partyjnej wigilii dla polityków PSL-u. To nie naruszyło dobrego wizerunku tego Instytutu (…) Dobry wizerunek, dobre imię Instytutu naruszy wystąpienie kandydata na prezydenta Polski. I czego Państwo nie rozumiecie? – zapytał retorycznie Piwowarczyk.

Wsparcie Konferencji

Ciągle mają Państwo okazję do wsparcia naszej Konferencji i odbiór atrakcyjnych nagród! Wybierz odpowiedni dla siebie poziom wsparcia i pomóż w pokonaniu cenzury:

29 zł. Sympatyk Konferencji

Dzięki Twojej pomocy wstęp na nasze konferencje jest WOLNY!

69 zł. Sympatyk Plus

Otrzymasz od nas książkę „Porcja jadu” Stanisława Michalkiewicza. To wydawnicza NOWOŚĆ!

99 zł. Wolnościowiec z misją

Otrzymasz od nas dwie, drukowane książki: 1. „Międzymorze” (prof. Marka Jana Chodakiewicza). 2. „Najwyższy Czas! – historia | idee | ludzie” (praca zbiorowa autorów NCZ!).

499 zł. E-Wolnościowiec z misją

Otrzymasz od nas: 1. roczną (12 msc.) e-prenumeratę „Najwyższego Czasu!” (wysyłka na maila, co dwa tygodnie). 2. Dwa dowolne e-booki naszego wydawnictwa ([email protected]).

1499 zł. Patron Konferencji

Otrzymasz od nas: 1. Papierową, roczną prenumeratę NCZ! dla Ciebie lub wskazanej przez Ciebie osoby (wysyłka na terenie Polski) 2. Zaproszenie na sobotni bankiet (12.04.2025) dla 1 osoby.

3000 zł. Strategiczny Partner Konferencji

Otrzymasz od nas: 1. Dwa zaproszenia na sobotni bankiet (12.04.2025). 2. Papierową, roczną prenumeratę NCZ! dla Ciebie lub wybranej przez Ciebie osoby (wysyłka na terenie Polski). 3. Gaśnicę proszkową z podpisem Grzegorza Brauna.

Wybory poziomu wsparcia oraz wpłaty na organizację konferencji można dokonać na portalu zrzutka, klikając TUTAJ.

Plan Konferencji

SOBOTA, 12 KWIETNIA 2025:

10:00 Początek Targów Książki Bez Cenzury

10:30 – 11:00 Łukasz Chojnacki, PAFERE

11:00 – 12:30 Premiera filmu Tomasza Sommera i Macieja Dębaly pt. ,,Góra Zyndrama – tajemnicza twierdza w Beskidach”. Dyskusja po filmie.

13:00 – 13:45 Prof. Piotr Kowalczak (autor książki „Zmiany klimatu”): Religia klimatyzmu. Jak walczyć o prawdziwą naukę

14:00 – 14:45 Dr Mirosław Gajer (autor książki „Wojna o prąd”): Jak zapewnić Polsce tani prąd

15:00 – 15.45 Roman Warszawski: Narodziny męskiej tożsamości politycznej

16:00 – 17:30 Krzysztof Bosak, Wicemarszałek Sejmu RP: Kiedy Prawica dojdzie do władzy

18:00 – Bankiet dla zaproszonych Gości i Patronów Konferencji

NIEDZIELA, 13 KWIETNIA 2025: