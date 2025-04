Potężne kary dla kierowców. Za to przeoczenie mogą zapłacić nawet kilkanaście tysięcy

- Reklama -

Nawet 14 tys. zł kary za brak OC w 2025 roku. To wynik wzrostu płacy minimalnej.

Kierowcy muszą się mieć na baczności. W 2025 r. wzrosły kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. Jest to związane ze wzrostem płacy minimalnej, z którą powiązana jest wysokość sankcji.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, każdy pojazd wprowadzony do ruchu musi posiadać aktualną polisę OC. Koszt tego ubezpieczenia jest uzależniony od wielu czynników – m.in. wieku i doświadczenia kierowcy, miejsca zamieszkania, typu pojazdu czy historii szkód. Wyższe składki płacą młodzi kierowcy, osoby mieszkające w dużych miastach czy właściciele samochodów z silnikami o wyższej mocy.

Wysokość kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia zależy od rodzaju pojazdu oraz okresu, przez który nie było ważnej polisy. W 2025 roku w przypadku samochodów osobowych kary rysują się następująco:

do 3 dni bez polisy – 1 870 zł,

od 4 do 14 dni – 4 666 zł,

powyżej 14 dni – 9 330 zł.

Więcej zapłacą właściciele pojazdów ciężarowych – aż 14 000 zł.

Niższe są natomiast kary dla właścicieli motocykli i podobnych środków transportu. Są one uzależnione od 1/3 wysokości płacy minimalnej.

Kontrolę ubezpieczeń OC prowadzi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wykrycie braku ważnej polisy może więc nastąpić nie tylko podczas rutynowych kontroli drogowych, lecz także w efekcie wewnętrznych analiz systemowych.

W celu uniknięcia kary, trzeba posiadać dowód opłacenia składki OC i reagować niezwłocznie na wezwania UFG. Jeśli doszłoby np. do pomyłki – polisa została wykupiona, ale informacja o tym nie trafiła do bazy – wystarczy przedstawić odpowiednie dokumenty. Natomiast gdy pojazd został sprzedany – trzeba przedłożyć umowę sprzedaży i potwierdzenie posiadania aktywnej polisy do dnia przekazania samochodu.