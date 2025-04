Stanowcze słowa Brauna w Kanale Zero. „To jest raj dla nieodpowiedzialnych facetów” [VIDEO]

- Reklama -

Grzegorz Braun pojawił się na Kanale Zero, jako jeden z zarejestrowanych kandydatów w wyborach prezydenckich. Krzysztof Stanowski zadał mu m.in. pytanie o zabijanie dzieci nienarodzonych.

Stanowski przypomniał, że zadaje takie pytanie każdemu z kandydatów. – Na Mentzena rzucili się totalnie, po tym jak powiedział, że nawet zgwałcona kobieta nie powinna mieć prawa usunąć dziecka – powiedział.

– Przyzna pan, że w rzeczywistości powiedział coś więcej i także i w tej sprawie coś innego niż to, co przypisała bezlitośnie punktująca go narracja – wskazał Braun.

– Jak rozumiem, młody kolega odnosił się do trudów związanych z wychowywaniem dziecka, którego być może nie pragnęliśmy najbardziej w świecie, ale ono się, chwała Bogu, urodziło. Nie odnosił się swoją wypowiedzią, jak ja to zrozumiałem, do horroru i tragedii gwałtu, bo tutaj kolegę ewidentnie złapano za słowo i bez litości nim pozamiatali w mediach – wyjaśnił.

Dalej Stanowski pytał, czy poglądy Brauna na tę kwestię pokrywają się z tymi prezentowanymi w rozmowie z nim przez Mentzena.

– Panie redaktorze, jak ogłaszam – to jest jedno z tych pytań, na które chętnie nie odpowiem „tak” lub „nie”, bo chętnie rozwinę temat, po to, żeby tym bardziej dobitnie moje poglądy w tej sprawie wybrzmiały – odparł Braun.

– Dopowiem tylko, że wczoraj Adrian Zandberg powiedział, że aborcja powinna być dozwolona do 12. tygodnia – wtrącił Stanowski.

– Precz z komuną, panie redaktorze. Precz z komuną, bo to, cóż, ludobójcy. W mikro lub makro skali, ale zawsze ludobójcy i złodzieje, niezależnie od tego czy kieszonkowi czy dokonują kradzieży zuchwałej poprzez wymuszenie fiskalne i talmudyzm biurokratyczny – złodzieje i mordercy, nawet jeśli tylko zza biurka – skwitował polski poseł do Parlamentu Europejskiego.

– W normalnym świecie komuniści siedzą po więzieniach a nie w Parlamencie, w normalnym świecie tak by było – wskazał. – Ale dlaczego? Dlatego że komunizm jest to podżeganie do przestępstwa, czy raczej szeregu przestępstw. A samo podżeganie do przestępstwa jest przestępstwem, więc bardzo mi przykro, ale komuna i eurokomuna do więzienia – wyjaśnił.

Braun zaznaczył, że jako prezydent umieściłby w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego również pro-liferów. – Dlaczego? Dlatego że standard ochrony życia ludzkiego, życia małego i dużego, życia młodego i życia dojrzałego, życia zdrowego i takiego, które niedomaga, standard ochrony i obrony ludzkiego życia jest, moim zdaniem, kluczowym wyznacznikiem standardu cywilizacyjnego. I oświadczam, życia brońmy, jeśli nie z pobożności i wiary w to, że – jak ja wierzę – każdy człowiek stworzony przez Pana Boga, Stwórcę w Trójcy Świętej Jedynego, został stworzony nieprzypadkowo i każdy człowiek jest cudem i wartością w oczach Bożych, nawet jeżeli my, grzeszni, głupi śmiertelnicy, tej wartości gotowi bylibyśmy komuś niebacznie odmówić – mówił.

– Ale nie tylko z tego względu brońmy życia. W ogóle odłóżmy na moment kwestie duchowości i kwestie wyznaniowe kanonów religijnych. Mówmy o kanonach cywilizacyjnych prawno-ustrojowych. Otóż, ja już dziś powiedziałem, że ja po prostu jestem zwolennikiem równości wobec prawa i nie zgadzam się na nominowanie jakiejkolwiek grupy, wedle jakiegokolwiek kryterium, nominowanie na wykluczonych, na takich ludzi, którym się prawo do życia nie należy i ochrona prawna ich życia się nie należy – wskazał.

– Możemy bronić życia, a możemy też bronić życia kobiet czy możemy nominować kobiety na to, żeby były inkubatorami wbrew swojej woli? – pytał prowokacyjnie w dalszej części programu Stanowski.

– Czy pan wie, że wśród ofiar przemysłu aborcyjnego, większość to kobiety? Czy pan to odnotował? Taka jest statystyka, że większość to dziewczynki – odparł Braun.

– Czy nominowanie na inkubator kobiety, która tego nie chce, kobiety okrutnie zgwałconej, która musi z tym okrucieństwem żyć, a dziecko miałoby ten koszmar jej przypominać przez kolejne lata? – pytał prowadzący.

– Pan ma do czynienia z takim przypadkiem? – odpowiedział polityk. – Nie, to jest wirtualny przypadek – zaznaczył Stanowski.

– Ale gdyby tak było, mówię z pełną powagą, gdyby się to panu przytrafiło, że gdzieś tam – no a jako osoba publiczna i właśnie tego fachu dziennikarskiego, publicystycznego, pan ma radary pracujące 360 stopni, gdyby gdzieś na radarze taki przypadek zaistniał, to proszę, błagam o to, proszę mi pozwolić uczynić wszystko, żeby – jeśli nie da się już zaradzić jednemu nieszczęściu – żeby zaradzić drugiemu, jakim byłoby pozbawienie życia bezbronnej, postronnej osoby z tego tylko powodu, że ktoś znalazł się w warunkach, w których najwyraźniej inni nie podali ręki, najwyraźniej inni nie rokowali nadziei na pomoc, najczęściej faceci, najczęściej nieodpowiedzialni faceci – odparł Braun.

– Wie pan, cały aborcjonizm i mentalność antykoncepcyjna, no to jest raj dla nieodpowiedzialnych facetów – ocenił lider Konfederacji Korony Polskiej.