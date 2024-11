Rafał Brzoska pozywa Facebooka. „Natychmiastowa kara pieniężna”

- Reklama -

Rafał Brzoska podjął kolejne kroki prawne przeciwko korporacji Meta, będącej właścicielem Facebooka. Chodzi o tzw. deep fake i bezprawne wykorzystywanie wizerunku jego żony, Omeny Mensah, w materiałach reklamowych.

Na Facebooku powszechne są reklamy, w których wykorzystywane są wizerunki znanych osób. Przy pomocy sztucznej inteligencji znane twarze zachęcają do zakupu jakiegoś produktu czy usługi. W rzeczywistości osoba ta nigdy w reklamie nie wystąpiła, a co więcej – w przeważającej większości reklamy te są oszustwem mającym na celu wyłudzenie danych, a w konsekwencji kradzież pieniędzy.

Wojnę Mecie (właścicielowi Facebooka) postanowił wytoczyć Brzoska, prezes InPostu. W konsekwencji sprawa trafiła do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), który wydał 3-miesięczny zakaz wyświetlania spornych materiałów.

Brzoska nie poprzestał na decyzji UODO i zdecydował się pozwać korporację Marka Zuckerberga.

„Jak zapowiadałem – złożyliśmy kilka tygodni pozew przeciwko META! Wnioskowaliśmy również o zabezpieczenie, by każdy kolejny deep fejk z naszym wizerunkiem skutkował natychmiast karą pieniężną na właścicielu Facebooka! Sąd w pełni przyznał nam rację i udzielił nam zabezpieczenia na maksymalny możliwy czas, czyli jednego roku i proceduje już proces sądowy równolegle” – napisał na Twitterze/X Brzoska.

„Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nas w tej sprawie. Wspólnie walczymy o to, by wizerunek użytkowników nie był wykorzystywany do dezinformacji i manipulacji, tym bardziej że META bierze za to kasę z reklam takich właśnie deep fejków” – dodaje prezes InPostu.

Proces sądowy z międzynarodowym gigantem technologicznym z pewnością nie będzie łatwy. Może stanowić precedens w walce z nieuczciwymi praktykami korporacji medialnych, w tym przypadku z Facebooka.