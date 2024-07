Konfederacja składa poprawki do rządowego projektu. „Pozwólmy żołnierzom strzelać!” [VIDEO]

- Reklama -

„Pozwólmy żołnierzom strzelać” – apelowali wspólnie podczas konferencji prasowej w Sejmie szef Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun i poseł Ruchu Narodowego Michał Wawer.

Michał Wawer mówił o tym, że ” po wydarzeniach trwających na granicy polsko-białoruskiej w warunkach napływu nielegalnych imigrantów sprowadzanych przez zorganizowaną przestępczość, żeby przełamywali polską granicę, nasi rządzący słusznie zdiagnozowali, że trzeba coś zrobić z przepisami, które uniemożliwiają żołnierzom skuteczną obronę granicy, uniemożliwiają posługiwanie się bronią”.

Narodowiec stwierdził, że „diagnoza naszych rządzących była słuszna, ale niestety jak zwykle nie poszło za nią nic konkretnego”.

– Po jednym projekcie ustawy przyszła autopoprawka, po auto poprawce przyszły dalsze rozważania i obecnie w przepisach to, co szykuje nam rząd Donalda Tuska to jest jeszcze większy chaos i jeszcze większe zamieszanie niż to co to co mieliśmy do tej pory – stwierdził polityk Konfederacji.

– Recepta na problemy na polskiej granicy jest bardzo prosta – trzeba pozwolić żołnierzom używać broni, trzeba pozwolić żołnierzom i funkcjonariuszom Straży Granicznej, funkcjonariuszom policji na to, żeby wykonywali swoją pracę, to znaczy, żeby bronili – w razie potrzeby siłą – integralności, nieprzepuszczalności polskiej granicy i my jako Konfederacja będziemy o to właśnie walczyć, żeby przepisy były tak proste, jak proste są w tej chwili potrzeby państwa polskiego – powiedział Wawer.

Narodowiec powiedział, że Konfederacja chce, by „żołnierze i wszystkie służby mundurowe dostali jasny sygnał, że jeżeli zostaną doprowadzeni do tego, że muszą użyć broni, żeby zagwarantować bezpieczeństwo polskiej granicy, to żaden prokurator nasłany przez ministra Bodnara, żaden funkcjonariusz lewicowych organizacji, żaden żaden minister z rządu Donalda Tuska nie będzie ich za to ścigał”.

– Przygotowaliśmy poprawki, które zapewniają polskim żołnierzom taką pewność takie poczucie bezpieczeństwa – powiedział polityk.

– Konfederacja Korony Polskiej w ramach Konfederacji Wolności niepodległość przychyla się zdecydowanie do tego jasnego stanowiska, które wspólnie zajmujemy w sprawie tak zwanego kryzysu granicznego. Już od lat od lat mówimy o tym, że granica Rzeczypospolitej Polskiej nie może być kwestią umowną, fikcyjną, to nie może być tylko kontur na mapie – mówił z kolei Grzegorz Braun.

Europoseł dodał, że „obowiązkiem żołnierza polskiego stać niezłomnie na straży granic i suwerenności narodu polskiego na własnym terytorium”.

– Jest to żałosnym paradoksem, że przestępcy, zorganizowani przestępcy, organizowani przez obce państwa, podjudzani, ba, szkoleni nawet do tego, żeby łamać polskie prawo, przekraczając nielegalnie granice, że mogą czuć się narażeni na akcję z wykorzystaniem gazu pieprzowego albo może pałki policyjnej i nic więcej – stwierdził Braun.

Cała Konferencja: