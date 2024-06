Sukces prezydenta Dudy. Chiny od ręki zniosły wizy dla Polaków

- Reklama -

Prezydent Andrzej Duda wraz pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudową przebywa z oficjalną wizytę Chińskiej Republice Ludowej. Dopiero odbył pierwsze rozmowy, które od razu zakończyły się sukcesem.

Prezydent Duda poleciał do Chin m.in. po to, by zabiegać o zniesienie wiz dla Polaków, którzy wyjeżdżają do Państwa Środka. Innym celem polskiej głowy państwa jest zwiększenie polskiego eksportu do Chin, a także kwestie wojny ukraińsko-rosyjskiej.

Dzisiaj odbyły się pierwsze rozmowy prezydenta Dudy z chińskimi oficjelami, w tym z prezydentem Chin Xi Jinpingiem, i od razu sukces. Chińczycy znieśli wizy dla Polaków.

Chodzi dokładnie o krótkoterminowe wizy dla obywateli Polski. Teraz wizyta w ChRL do piętnastu dni może odbywać się bezwizowo. Znacząco to ułatwi podróże biznesowe i turystyczne. Wizy długoterminowe nadal obowiązują. Zawarto także porozumienie ws. eksportu polskiego drobiu do Chin.

Jak informują władze w Pekinie, program ruchu bezwizowego ma na celu pobudzenie turystyki po pandemii i wzmocnienie więzi międzynarodowych.

W listopadzie ub.r. Chiny wprowadziły na roczny okres próbny ruch bezwizowy dla obywateli Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Hiszpanii i Malezji. W marcu do listy dołączyły: Irlandia, Szwajcaria, Austria, Belgia, Luksemburg i, jako jedyny kraj z Europy Wschodniej, Węgry. Kilka dni temu, po wizycie premiera Chin w Canberze, zniesiono wizy dla obywateli Australii i Nowej Zelandii.

Chiny początkowo ogłosiły politykę bezwizową na okres próbny do 30 listopada br., ale w maju przedłużyły ją do 31 grudnia 2025 r.

W grudniu ub.r. chińskie władze poinformowały o tymczasowym obniżeniu o 25 proc. opłat wizowych dla podróżnych z Polski.