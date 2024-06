UE wszczyna procedurę ws. Polski. Bosak: Ostrzegaliśmy

- Reklama -

Prezes Ruchu Narodowego i wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak skomentował wszczęcie wobec Polski procedury nadmiernego deficytu.

Komisja Europejska objęła w środę procedurą nadmiernego deficytu Polskę i sześć innych krajów członkowskich, w tym m.in. Francję i Włochy. Oznacza to, że każdy z nich będzie musiał przedstawić plan działań naprawczych, które zamierza podjąć, by obniżyć deficyt.

Procedura nadmiernego deficytu może zostać uruchomiona na wniosek Komisji Europejskiej, gdy w danym kraju UE deficyt sektora finansów publicznych przekroczy 3 proc. PKB lub dług publiczny jest wyższy niż 60 proc. PKB.

Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu z ramienia Konfederacji, w rozmowie z portalem DoRzeczy.pl stwierdził, że jego ugrupowanie przewidywało ten scenariusz.

– Procedura nadmiernego deficytu opiera się na matematycznie sformułowanej regule fiskalnej. Polskie finanse są niezrównoważone. Ostrzegaliśmy przed tym w kampanii wyborczej – powiedział polityk.

Prezes Ruchu Narodowego dodał, że jest to „dziedzictwo polityki ekonomicznej rządu Mateusza Morawieckiego”.

– W ocenie Konfederacji, co mówiliśmy przez cały okres rządu PiS, wydatki zostały rozdmuchane, a baza dochodowa nie była duża, jakby rząd Morawieckiego łudził się, że uda się te finanse zrównoważyć funduszami z KPO, ale te fundusze są częściowo zablokowane do dziś. W związku z tym mamy większą niż w ostatniej dekadzie nierównowagę w finansach publicznych, dlatego wskoczyliśmy w tę procedurę – uważa narodowiec.

Bosak nie sądzi, by była to decyzja polityczna. – To skutek danych ekonomicznych, które raportuje do Brukseli polski rząd. Wcześniej już wielokrotnie wahaliśmy się na granicy tych progów, czy to ustawowych, konstytucyjnych, czy wynikających z europejskich reguł fiskalnych. Mówienie, że to uderzenie w rząd jest daleko idącą przesadą, dlatego, że ta procedura nie powoduje żadnych surowych kar. To procedura ostrożnościowa, powodująca, że państw przesadnie zadłużające się jest brane pod lupę i jego polityka budżetowa jest głębiej analizowana – stwierdził Bosak.