12-letnia Żydówka zbiorowo zgwałcona przez rówieśników. „Sprawcy grozili, że ją spalą”

- Reklama -

Adam Gwiazda, dziennikarz mieszkający na stałe we Francji, opisuje przerażającą zbrodnię, która wydarzyła się na przedmieściach Paryża.

„Courbevoie, przedmieście Paryża. 12-letnia Żydówka została zbiorowo zgwałcona przez trzech rówieśników. Jej były chłopak był zły, ponieważ zataiła przed nim swoją religię i krytykowała Palestynę. Sprawcy grozili, że ją spalą” – opisuje Adam Gwiazda w poście na X.

Jak relacjonuje dziennikarz, „trzech nieletnich w wieku 12 i 13 lat zostało aresztowanych w poniedziałek 17 czerwca przez terytorialną brygadę ochrony rodziny departamentu Hauts-de-Seine”.

Młodociani „są podejrzani o antysemicki gwałt na 12-letniej dziewczynce dwa dni wcześniej w Courbevoie”. „Zostali postawieni przed sędzią śledczym za gwałt i napaść seksualną na nieletniej poniżej 15 roku życia, próbę wymuszenia, naruszenie prywatności i groźby śmierci. Istnieją okoliczności obciążające tzn. «fakt, że przestępstwa zostały popełnione z powodu przynależności religijnej ofiary»” – czytamy.

„W sobotę młoda dziewczyna spędziła popołudnie z przyjaciółmi. Gdy przechodziła przez park Henri Regnault, natknęła się na dwóch chłopców, z których jednego znała: ci zablokowali jej drogę i zmusili do pójścia za nimi do zamkniętego budynku dawnego żłobka. Tam dołączył do nich trzeci chłopiec i obraził młodą dziewczynę z powodu jej religii, nazywając ją «parszywą Żydówką»” – opisuje Gwiazda.

Po rzuceniu wyzwisk, chłopcy przeszli do fizycznej przemocy. Gwiazda opisuje, że „nastolatka została pobita, rzucona na ziemię i filmowana”. „Jeden z napastników trzymał zapalniczkę przy jej policzku i groził, że ją «spali». Następnie miał miejsce gwałt zbiorowy z penetracją, w tym analnie oraz fellatio. W końcu jeden z chłopców zagroził jej śmiercią, jeśli pójdzie na policję, jednocześnie każąc jej przynieść mu 200 euro następnego dnia, grożąc odwetem, jeśli tego nie zrobi” – czytamy.

„Zostawiona w nieużywanym lokalu nastolatka wróciła do domu i opowiedziała o wszystkim rodzicom, którzy wezwali policję. Jej przyjaciółka była w stanie podać szczegółowy rysopis podejrzanych z parku. Nagrania z monitoringu pozwoliły śledczym potwierdzić obecność trzech podejrzanych w pobliżu miejsca zbrodni, co doprowadziło do ich aresztowania” – opisuje dziennikarz.

„Podczas przesłuchań nieletni przyznali się do popełnienia przestępstw, twierdząc, że działali z zemsty. Jej były chłopak powiedział, że był zły, ponieważ ofiara zataiła przed nim, ze jest Żydówką. W jego smartfonie policja znalazła antysemickie komentarze i zdjęcia, w tym jedno ze spaloną flagą Izraela. Drugi nieletni podobno powiedział policji, że pobił dziewczynę, bo źle się wyrażała o Palestynie” – czytamy dalej.