Zajączkowska-Hernik: „Przyjaciół” zrobiło się wielu. Nagle wyszli spod kamienia

Ewa Zajączkowska-Hernik osiągnęła rewelacyjny wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Polityk Konfederacji podziękowała za poparcie i podsumowała kampanię.

W okręgu nr 4, obejmującym Warszawę, powiaty graniczne, zagranicę i statki, na Zajączkowską-Hernik, startującą z 2. miejsca na liście Konfederacji, zagłosowało ponad 102 tys. osób. Indywidualnie osiągnęła lepszy wynik od wszystkich kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, Trzeciej Drogi i Lewicy. A przede wszystkim wyprzedziła „jedynkę” na liście Konfederacji, Krystiana Kamińskiego (34,5 tys. głosów) i tym samym zdobyła mandat europoseł.

„Osobiście nie spodziewałam się tak dobrego wyniku. Miałam swoje oczekiwania wobec siebie i samej kampanii, ale to, co się wydarzyło w ciągu kilku tygodni kampanii, jest czymś, czego nie mogłam sobie wyobrazić!” – napisała Zajączkowska-Hernik, dziękując całemu sztabowi za wykonaną podczas kampanii pracę.

„Dziękuję Sławomirowi Mentzenowi za zaufanie i wsparcie polityczne! Przed nami wiele ciekawych wyzwań, już wkrótce (…) Dziękuję także mojemu wspaniałemu sztabowi, który zaplanował całą kampanię i znosił moje humorki. Dziękuję Bartoszowi Bocheńczakowi za kierowanie najlepszą kampanią w ten sposób, by doprowadziła nas do tak dobrego wyniku! Sztab całej Konfederacji był bardzo dobry! Dziękuję za dobrą i motywującą rywalizację Krystianowi Kamińskiemu. Konkurencja to coś wspaniałego! Oboje mieliśmy świetne kampanie, które zbudowały wynik całej Konfederacji! Dziękuję chłopakom z Młodych dla Wolności (młodzieżówka partii Nowa Nadzieja – red.) za pomoc w plakatowaniu, banerowaniu, rozdawaniu lemoniady i wszystkim tym, co usprawniało kampanię. Mieliśmy przy tym dobry fun!” – wymieniała polityk.

Przed Zajączkowską-Hernik teraz urlop, który – jak pisze – spędzi z rodziną. W kolejnym wpisie w mediach społecznościowych podziękowała za liczne gratulacje oraz zapewniła, że do sukcesu podejdzie z pokorą i rozwagą, gdyż teraz nagle zaczęło odzywać się wielu „przyjaciół”.

„Po ilości gratulacji widzę, jak silny jest to mandat. Dziękuję! Zrobię wszystko, by reprezentować Was jak najlepiej! Nie zawiodę! Teraz przede wszystkim pokora i rozwaga, bo 'przyjaciół’ zrobiło się wielu. Nagle wyszli spod kamienia. Czas na chwilę oddechu, wreszcie jestem z rodziną! Jestem bardzo ciekawa, co nas czeka w Parlamencie Europejskim. Perspektywa dziennikarza, czy rzecznika prasowego jest zupełnie inna. Rola europosła jest dla mnie czymś zupełnie nowym” – podsumowała wybory do Parlamentu Europejskiego Zajączkowska-Hernik.