Rabin komentuje wynik Grzegorza Brauna w eurowyborach

Grzegorz Braun jedzie do Brukseli. Szef Konfederacji Korony Polskiej w eurowyborach zdobył 114 tys. głosów. Jego wynik skomentował rabin Dawid Szychowski.

Grzegorz Braun osiągnął w Małopolsce bardzo wysokie wynik, przeganiając z drugiego miejsca lidera listy – wolnościowca Konrada Berkowicza z Nowej Nadziei.

W kwietniu tego roku Braunowi uchylono immunitet i polityk usłyszał zarzut znieważenia na terenie Sejmu RP grupy osób na tle religijnym.

Chodziło o zgaszenie chanukiji, czego polityk dokonał 12 grudnia 2023 roku na jednym z korytarzy sejmowych.

W związku z tamtym „skandalem” wynikiem wyborczym Brauna bardzo interesuje się środowisko żydowskie. Dla portalu o2.pl wyjazd szefa Konfederacji Korony Polskiej do Brukseli skomentował rabin z Łodzi.

– Wyśmiewany był gest, nie sam pan Braun, bo ja go osobiście nie znam, więc trudno było nam się odnieść do tego, co mu w duszy gra. Ale mogliśmy się odnieść do jego gestu. To było bardzo spontaniczne, nie było w tym jakiejś filozofii. Była to próba zdystansowania się, wyszydzenia. Sam incydent nie był niczym śmiesznym, ale można go było wyszydzić – twierdzi Szychowski.

– To są demokratyczne wybory, pan Braun został wybrany przez tysiące wyborców. Przejmowałbym się tym wtedy, gdyby okazało się, że za panem Braunem stoi tysiące antysemitów. Nie mam takiej pewności, więc trudno mi się odnieść. W polityce obecność osób, które są antysemitami, nie są żadną nowością – dodał rabin.



– Chciałbym, aby w polityce byli uczciwi ludzie, którzy mają na względzie dobro ogółu. Rzeczywistość jest inna. Jeśli taka osoba, jak pan Braun, otrzymuje te tysiące głosów, to oznacza, że jest to przyjęte i dyskurs polityczny dopuszcza do takich rzeczy. Mógłbym się obrazić na rzeczywistość. Powiedzieć, że olałbym, aby społeczeństwo nie wybierało takich osób. Ale nie ma się co obrażać, rzeczywistość jest jaka jest. Nie oczekuję, że antysemici znikną ze świata – stwierdził Dawid Szychowski.