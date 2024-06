Korwin-Mikke za unijną burtą. Bezpartyjni Samorządowcy polegli z kretesem

- Reklama -

Janusz Korwin-Mikke nie wróci do Parlamentu Europejskiego. Komitet z którego startował, Bezpartyjni Samorządowcy – Normalna Polska w Normalnej Europie, uzyskał jedynie 0,8 proc. poparcie według wstępnego sondażu po zamknięciu lokali wyborczych.

Janusz Korwin-Mikke dzielnie walczy, mimo wieku i przeciwności losu. Po wypchnięciu go z Konfederacji nie poszedł na polityczną emeryturę, tylko stawał zarówno do wyborów samorządowych jak i do Parlamentu Europejskiego. Niestety bez powodzenia.

Chociaż Korwin-Mikke ma charyzmę, którą z powodzeniem można było dobrze wykorzystać w tej kampanii, to jednak najwyraźniej nie ma swoim otoczeniu ludzi, którzy by sprawnie wszystko zorganizowali. Sam wszystkiego nie zrobi i to było widać w kampanii.

JKM nie był widoczny. Wykładał swój program i poglądy jak mógł najlepiej, ale to za mało. Bez organizacji wiele się nie ugra.

Pierwotny pomysł na komitet wyborczy Korwin – Braun – Michalkiewicz ostatecznie nie wypalił. Grzegorz Braun pozostał w Konfederacji, Stanisław Michalkiewicz dlatego zrezygnował i Korwin-Mikke musiał działać na szybko, bez zaplecza.

Niedługo się dowiemy jakie plany ma JKM na dalszą działalność. Bo tego, że nie spocznie w walce o wolność, własność i sprawiedliwość, możemy być pewni.

