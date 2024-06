Nie chciał wywiesić flag LGBT. Szykanowany w pracy strażak, otrzymujący groźby śmierci, przechodzi do kontrataku

- Reklama -

Jeffrey Little, strażak z 22-letnim stażem, został odsunięty od pracy za to, że nie chciał się podporządkować wytycznym dotyczącym LGBT. Wniósł sprawę do sądu.

Strażak z Los Angeles County w Kalifornii, kapitan Jonathan Little, wniósł pozew przeciwko swojemu departamentowi za naruszenie jego wolności religijnej.

W czerwcu 2023 roku Little został odsunięty od pracy i poddany dochodzeniu wewnętrznemu po odmowie podniesienia flag „Progress Pride” podczas tzw. „Miesiąca Dumy”, kiedy to promowane są środowiska lesbijek, gejów, biseksów i zmiennopłciowców.

Urzędnicy w Los Angeles, w służbie środowiskom LGBT, nakazywali wywieszanie tęczowych flag na budynkach publicznych. Mężczyzna poprosił przełożonych o zwolnienie z obowiązku wywieszania flag LGBT. Zapewniono go, że będzie służył w miejscach, gdzie tęczowe flagi nie powiewają.

19 czerwca ub.r. strażakowi przypisano jednak służbę w Will Rogers Beach, gdzie flagi powiewały. Mężczyzna ściągnął takie trzy. Od przełożonych otrzymał polecenie, by je ponownie wywiesić i tego polecenia nie spełnił. W efekcie został odsunięty od pracy i pozbawiony możliwości dodatkowego zarobku. Departament sprawę nagłośnił, a strażak zaczął otrzymywać groźby śmierci ze strony środowisk określających się jako „przyjazne” czy „tolerancyjne”. Jako dowód przed sądem pokazał m.in. list, który znalazł się w jego skrzynce pocztowej. Nazwano go „faszystowską świnią” i grożono, jaki to los nie spotka jego dzieci.

Strażaka przed sądem reprezentuje katolicka grupa prawna Thomas More Society. Obrońcy podkreślają, że działania departamentu naruszyły konstytucyjne prawa Little’a, w tym Pierwszą Poprawkę do Konstytucji USA, która chroni wolność religijną. Pozew zawiera również zarzuty naruszenia Ustawy o Prawach Obywatelskich oraz Kalifornijskiej Ustawy o Uczciwym Zatrudnieniu i Mieszkaniu.

Ponadto wskazano, że prośba Little’a była skromna – chciał jedynie, aby inny z pracowników zajmował się flagami LGBT. Obrońcy uważają też, że kontrowersyjne poglądy nie powinny być narzucane pracownikom.

Prawnicy Little’a domagają się odszkodowania za utracone zarobki oraz przywrócenia go na poprzednie stanowisko. Chcą również, aby sąd nakazał departamentowi udzielenie zwolnienia religijnego i zaprzestanie egzekwowania polityk naruszających wolność religijną.