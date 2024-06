„Jesteście zdrajcami Polski i pachołkami Berlina”. Sośnierz wygarnął TO prosto w twarz polityk Zielonych [VIDEO]

- Reklama -

– Jesteście zdrajcami Polski i pachołkami Berlina – powiedział Joannie Kamińskiej z partii Zielonych Dobromir Sośnierz z Konfederacji w programie „Super Ring”. To była naprawdę gorąca dyskusja.

Kandydaci do Parlamentu Europejskiego starli się w programie „Super Ring”. W studio pojawili się Joanna Kamińska z partii Zieloni oraz Dobromir Sośnierz z Konfederacji. Ożywiona dyskusja rozpoczęła się od przypomnienia przez prowadzącego filmu „Tam, gdzie rosną dyrektywy”, który Sośnierz zrealizował, kiedy poprzednio zasiadał w unioparlamencie.

– My tam jedziemy po to, żeby przeszkadzać w tym, żeby ten parlament przeszkadzał ludziom, bo to są zawodowi przeszkadzacze – powiedział Sośnierz.

Jego zdaniem europosłowie „zawodowo niszczą naszą wolność”. – Każda dyrektywa, każde rozporządzenie, to są kolejne przepisy, które zmniejszają naszą wolność – podkreślił.

– Ja jadę tam po to, żeby oni jak najmniej zepsuli, bo jak nie, to na moim miejscu będzie siedział ktoś, kto będzie psuł więcej – dodał Sośnierz. Prowadzący dopytał o to, co może jeden europoseł, na co kandydat Konfederacji przyznał, że „niewiele”.

Kamińska z kolei pytała Sośnierza, czy jego film jest finansowany z funduszy europejskich, co polityk nie tylko potwierdził, ale nawet dodał, iż „tak trzeba robić”.

– Bardzo mnie to zastanawia dlaczego Pan właśnie chce się tam wybrać, skoro jasno Pan pokazał i od pierwszego kadru było właściwie dla mnie jasne, że nie pasuje Pan do tego Parlamentu Europejskiego. Nie lubi Pan Unii Europejskiej. Nie podoba się Panu jak ona funkcjonuje. Zjednoczona, wolna Europa, to nie jest coś dla Pana – dodała przedstawicielka Zielonych.

Następnie Kamińska zapytała, po co Sośnierz wybiera się do Brukseli, czym pokazała, iż słuchanie ze zrozumieniem nie jest jej najmocniejszą stroną. Kandydat Konfederacji wyjaśnił jej, że „głównie po to, żeby Pani tam nie pojechała i nie klepała wszystkiego jak leci, jak cała Wasza formacja”.

– To jest właśnie po to, żeby zająć miejsce, które Wy zajmujecie, żeby szkodzić Polsce – podkreślił Sośnierz i wymienił przykłady paktu migracyjnego czy dyrektywy budynkowej.

– Akurat dyrektywa budynkowa jest wspaniałym przykładem tego, jak to, że Państwo w ogóle nie czytają dokumentów albo ich nie rozumieją albo tak naprawdę zupełnie specjalnie Państwo mówią jakieś takie hasła, które są propagandą rosyjską – mówiła Kamińska.

– O kurde. Już w pierwszym akapicie lecimy po Putinie. Myślałem, że trochę Pani to zajmie – zauważył jakby zrezygnowany Sośnierz. Niestrudzona polityk Zielonych kontynuowała jednak swój wywód, z którego wynikało, iż dyrektywa wywłaszczeniowa jest po to, żebyśmy nie kupowali gazu z Rosji. – A Państwo chcą cały czas, żebyśmy byli zależni od gazu i Putina – podsumowała.

– Nie – odparł krótko Sośnierz i przypomniał przedstawicielce Zielonych, że to „ich sojusznicy z Niemiec chcieli czynić (gaz) paliwem ekologicznym niedawno, tylko im się kurek z Rosją popsuł”. – To Zieloni zwalczają energię jądrową, która jest najlepszą alternatywą, stabilną dla energetyki tradycyjnej, więc to Wy sabotujecie na polecenie Niemców, bo jesteście partią na licencji niemieckiej – grzmiał kandydat Konfederacji.

– Jesteście zdrajcami Polski i pachołkami Berlina – dodał Sośnierz.