Ozdyk: Najważniejsze będzie dla mnie zlikwidowanie Parlamentu Europejskiego

Najważniejsze będzie dla mnie zlikwidowanie Parlamentu Europejskiego – powiedział w poniedziałek Sławomir Ozdyk, lider listy Konfederacji w wyborach do PE w okręgu kujawsko-pomorskim. Sprzeciwiał się zapisom „Zielonego Ładu”, jak również paktowi migracyjnemu.

„Wszystko, co się dzieję, wszystko co brukselscy komisarze nam szykują, sprawi, że powolutku problemy egzystencjonalne będą naszymi głównymi problemami. (…) Będziemy biedni, głodni, trzeźwi i bezdomni” – powiedział Ozdyk, który jest jedynką na liście Konfederacji do PE w okręgu kujawsko-pomorskim. Ozdyk reprezentuje Konfederację Korony Polskiej – partię posła Grzegorza Brauna.

Ozdyk mówił podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, że Zielony Ład, który, który nazwał „Zielonym Wałem”, „nie będzie naszym największym problemem”.

„Po 9 czerwca wejdzie do Polski pakt migracyjny. Mimo, że pan premier Donald Tusk mówił, że tak się nie stanie. (…) On doprowadzi do tego, że czekają nas nowe kłopoty, na które nie jest gotowe nasze społeczeństwo, a także na służby – policja czy służby specjalne. Przed tym wszystkim chcemy przestrzegać” – podkreślił.

Dodał, że najważniejsze dla niego, gdyby dostał się do PE, byłoby zlikwidowanie tej instytucji. „Europarlament jest już układem mafijnym, włoską ośmiornicą. Nie da się go zreformować, natomiast na jego gruzach można budować Europę Ojczyzn” – powiedział lider listy Konfederacji.

W jego ocenie pakt migracyjny będzie „dodatkowym zagrożeniem bezpieczeństwa państwa” i zmieni „kod kulturowy Polski”. Dodał, że jeżeli chcemy pomagać osobom z Afryki, to powinno się to robić „na miejscu, w ich państwach”. „Przenoszenie problemów z tamtej części świata do nas nie poprawia w żaden sposób losu tych imigrantów” – ocenił.

Pytany o to, czym się zajmuje, Ozdyk wskazał, że jest doktorem nauk społecznych w dziedzinie nauki o polityce. „Wychowałem się i wykształciłem w Nakle n. Notecią. Od 37 lat zajmuję się bezpieczeństwem i prowadzę dwie firmy ochroniarskie. Do tego prowadzę w Polsce centrum wyszkolenia strzeleckiego” – poinformował Ozdyk.