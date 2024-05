Braun grzmi po słowach Bartoszewskiego. „Czy podobna jest ocena Pana premiera?”

- Reklama -

Podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu poseł Konfederacji Grzegorz Braun odniósł się do słów wiceministra spraw zagranicznych Władysława Teofila Bartoszewskiego na temat wojny prowadzonej przez Izrael.

Przypomnijmy, że Bartoszewski, który był w środę gościem Bogdana Rymanowskiego w Radiu ZET, stwierdził, iż „i tak Izrael prowadzi wojnę w sposób bardzo cywilizowany, dlatego że wysłał tam (do Strefy Gazy – przyp. red.) żołnierzy, dlatego tak dużo żołnierzy izraelskich zginęło”.

Była to reakcja na przytoczone przez dziennikarza dane, wedle których w wyniku działań Izraela zginęły w ciągu kilku miesięcy ponad 33 tys. Palestyńczyków, w tym 13 tys. dzieci. Z kolei w wyniku działań Hamasu śmierć poniósł nieco ponad 1 tys. osób. Rymanowski ocenił, że „skala jest nieporównywalna”.

– Oczywiście, że jest ofiar więcej po stronie Palestyńczyków dlatego, że jest walka w gęsto zabudowanym terenie, kiedy Hamas używa swoich współbraci jako żywe tarcze – stwierdził Bartoszewski, tłumacząc tym dysproporcję strat.

– Moim zdaniem Izrael ma prawo do obrony, w sytuacji, kiedy Hamas mówi, co wiele osób niezbyt rozsądnych wyśpiewuje na ulicach: „from the river to the sea, Palestine will be free”, czyli od rzeki Jordan do morza Palestyna ma być wolna. Od kogo? Od żydów. Już mieliśmy takiego Pana, który chciał, żeby Europa była wolna od żydów – mówił w dalszej części programu Bartoszewski.

W czwartek w Sejmie odniósł się do tych przemyśleń poseł Grzegorz Braun. – Szczęść Boże! Trwa żydowskie ludobójstwo Palestyńczyków w Gazie. Tymczasem wiceminister spraw zagranicznych publicznie stwierdza, że to są działania mające charakter cywilizowany – wskazał.

– Wnoszę o odroczenie obrad do czasu wyjaśnienia przez rząd, czy to jest ocena tej sytuacji rządu Rzeczypospolitej Polskiej, czy rząd Rzeczypospolitej Polskiej chce czynić Polaków żyrantami ludobójczej polityki państwa położonego w Palestynie, gdzie zginęło w ciągu paru miesięcy więcej dzieci, kobiet, cywilów, także działaczy organizacji humanitarnych, także dziennikarzy, niż przez dwa i pół roku walki, wojny moskali z Ukraińcami – dodał poseł.

– Nie dziwi mnie, że nosiciel paszportu imperium brytyjskiego, Teofil Bartoszewski, pozytywnie ocenia ludobójstwo żydowskie, ale czy podobna jest ocena Pana premiera? – pytał polityk Konfederacji.