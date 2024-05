Wielki protest przeciwko Zielonemu Ładowi. Nawet 200 tysięcy demonstrantów na ulicach Warszawy [FOTO]

- Reklama -

W południe w Warszawie rozpocznie się wielka demonstracja przeciwko klimatycznemu Zielonemu Ładowi. Organizatorzy zapowiadają, że w stolicy pojawi się nawet 200 tysięcy demonstrantów. Jednocześnie mniejsze manifestacje będą odbywać się w innych częściach kraju.

Rolnicy niezmiennie są wściekli na wprowadzany stopniowo Europejski Zielony Ład, który uderzy po kieszeni, poprzez najróżniejsze branże, w każdego z nas. Wszystko to pod płaszczykiem „walki z globalnym ociepleniem”. To rolnicy jako jedni z pierwszych powiedzieli „dość” i wyszli na ulice, a protest spotkał się z pozytywnym społecznym odbiorem. Stopniowo do rolników dołączają inne grupy społeczne.

Kolejna duża manifestacja odbędzie się 10 maja w samo południe w Warszawie. Może na niej pojawić się nawet 200 tysięcy osób. Oficjalnie organizuje ją NSZZ „Solidarność”.

Zbiórka uczestników została zaplanowana na placu Zamkowym o godz. 12.00. Stamtąd zamierzają przejść przed gmach Sejmu przy ul. Wiejskiej ulicami: Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Świętokrzyską, Marszałkowską, przez rondo Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi, przez rondo de Gaulle’a, Nowy Świat i przez plac Trzech Krzyży do Wiejskiej. Zakończenie zgromadzenia o godzinie 22.

Dzień wcześniej rolnicy okupowali Sejm. Jak podkreślali, choć rząd triumfalnie ogłosił rzekome porozumienie, to żadna z propozycji ekipy Donalda Tuska nie jest satysfakcjonująca i w żaden sposób nie powstrzymuje klimatycznego Zielonego Ładu.

W piątek od rana znacznie więcej protestujących gromadzi się na ulicach Warszawy. – Widzimy, że Zielony Ład do niczego nie prowadzi, utrudnia i komplikuje nam produkcję. To przekłada się na koszty produkcji. My chcemy chronić planetę, ale warunki, które nam nakłada UE, są nie do spełnienia – mówi na łamach portalu tysol.pl jeden z rolników z Mazowsza.

CZYTAJ WIĘCEJ O ZIELONYM ŁADZIE NA ŁAMACH „NAJWYŻSZEGO CZASU!”: