Prezydent Duda nie podpisze kolejnej ustawy. Nieoficjalne doniesienia z Pałacu

- Reklama -

Andrzej Duda nie zamierza podpisać ustawy w sprawie uznania języka śląskiego za język regionalny – takie nieoficjalne informacje podał „Dziennik Zachodni”, powołując się na źródła w Kancelarii Prezydenta.

Pod koniec kwietnia Sejm RP uchwalił ustawę uznającą język śląski za język regionalny. Za głosowało 236 posłów, przeciwko było 186, a 5 wstrzymało się od głosu.

Wcześniej sejmowa większość zagłosowała przeciwko odrzuceniu projektu ustawy w całości, o co wnioskował w imieniu klubu Konfederacji poseł Roman Fritz.

– Jest kilkanaście, a może kilkadziesiąt śląskich gwar języka polskiego. (…) Po kiego pierona Ślonzokom ktoś chce naciepać nauka jakiejś jednyj sztucznyj wymyślonej godki? Ktoś wbrew historycznej i naukowej prawdzie dostał zadanie spotrzebować jakieś emocjonalne resentymenty na rzecz politycznego kapitału. Do autorów projektu: skończcie fandzolić, wyciepcie swoje graczki na hasiok, bo nieładnie się bawicie moi drodzy. Wniosek? Język śląski nie istnieje, nie ma takiego zwierzoka – mówił w Sejmie Fritz.

Na mocy ustawy język śląski ma zostać wpisany do ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych jako drugi – obok języka kaszubskiego – język regionalny. Oznacza to m.in. możliwość wprowadzenia do szkół dobrowolnych zajęć z języka śląskiego, montowania dwujęzycznych tablic z nazwami miejscowości, gdzie używanie języka śląskiego deklaruje ponad 20 proc. mieszkańców, dofinansowanie działalności związanej z zachowaniem języka śląskiego czy wprowadzenie do Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych dwóch przedstawicieli osób posługujących się językiem śląskim.

To w sumie ósma parlamentarna próba uznania języka śląskiego za język regionalny lub Ślązaków za mniejszość etniczną, co byłoby równoznaczne z przyznaniem śląszczyźnie statusu języka mniejszości, z czym wiążą się takie same prawa.

8 maja ustawę potwierdzi zapewne Senat. Zgodnie z procedurami, w następnym kroku ustawa trafi na biurko prezydenta. „Dziennik Zachodni” twierdzi, że Duda jej nie podpisze. Uzasadnienie decyzji prezydenta RP nie jest jeszcze znane.