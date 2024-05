USA i Izrael próbują zastraszyć międzynarodowy trybunał. Jest stanowcza reakcja

- Reklama -

Biuro prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) Karima Khana zaapelowało o zastraszanie swoich pracowników. Choć nie wspomniano bezpośrednio o Izraelu, to oświadczenie zostało wydane po tym, jak izraelscy i amerykańscy urzędnicy ostrzegli MTK przed konsekwencjami, w przypadku wydania nakazu aresztowania w związku z działaniami w Strefie Gazy.

Biuro prokuratora MTK zaapelowało o zaprzestanie zastraszania swoich pracowników i stwierdziło, że takie groźby mogą stanowić przestępstwo przeciwko „wymiarowi sprawiedliwości”. Tymczasem premier Izraela Benjamin Netanjahu twierdzi, że działania MTK wobec Izraela to wypaczenie sprawiedliwości i historii.

W oświadczeniu przekazano, że „biuro stara się konstruktywnie współpracować ze wszystkimi zainteresowanymi stronami” i działać w sposób niezależny oraz bezstronny. Zaznaczono, że „niezależność i bezstronność” MTK jest podważana ze względy na groźby odwetu „na Trybunale lub jego pracowników” w przypadku podjęcia decyzji MTK „dotyczących dochodzeń lub spraw podlegających jego jurysdykcji”.

Reakcja USA i Izraela

Podczas poniedziałkowego briefingu rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre powiedziała, że „nie uważają, by leżało to w jurysdykcji MTK i nie popierają tego śledztwa”. Wcześniej media informowały, że Netanjahu miał powiedzieć prezydentowi Joe Bidenowi, że obawia się wydania przez MTK nakazu aresztowania.

Sam Netanjahu już w ostatni piątek kwietnia odniósł się do pogłosek, zapowiadając, że „Izrael nigdy nie zaakceptuje żadnych prób MTK, by podważyć jego prawo do samoobrony”. Z kolei w poniedziałek do stawienia oporu wobec zamiarów Trybunału wezwał prezydenta Bidena spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson.

„Administracja Bidena musi natychmiast i zdecydowanie zażądać, by MTK powstrzymała się od działań, a USA powinny użyć wszystkich dostępnych narzędzi, by uniknąć takiej abominacji” – przekazał Johnson w wydanym oświadczeniu.

Z kolei we wtorek Netanjahu zagrał „kartą Holocaustu”. – Osiemdziesiąt lat po Holokauście międzynarodowe organy, powołane w celu zapobieżenia kolejnemu Holokaustowi, rozważają odmówienie państwu żydowskiemu prawa do obrony przed tymi, którzy przybyli, aby dokonać na nas ludobójstwa i nadal usilnie nad tym pracują. (…) Co za absurd – oznajmił premier Izraela.

Netanjahu oskarżył MTK o próbę celowego sparaliżowania działań izraelskiego rządu. Zadeklarował również, że – niezależnie od wszelkich czynników zewnętrznych – Izrael zrealizuje zakładane cele wojny z Hamasem. Premier zaapelował do światowych przywódców o sprzeciwienie się domniemanym planom MTK wobec Izraela.

