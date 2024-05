Konfederacja chce „rozsadzić UE od środka”? Kamiński: Unia sama rozsadza się od środka [VIDEO]

- Reklama -

Konfederacji zarzucono, że chce co najmniej „rozsadzić Unię Europejską od środka”. Krystian Kamiński, kandydat tej formacji w wyborach do Parlamentu Europejskiego, odpiera zarzuty i wskazuje, że Unia Europejska swoimi działaniami sama rozsadza się od środka. Podał przykłady.

Uczestnicząc w radiowej debacie Kamiński zaznaczył, że Konfederacja jest uniosceptyczna, co nie jest równoznaczne ze sceptycyzmem wobec Europy.

Dlaczego Konfederacja jest uniosceptyczna? – Parlament Europejski w ostatnich latach wprowadzał między innymi Zielony Ład, wprowadzał pakt migracyjny. To wszystko, co Parlament Europejski wprowadzał, to dotknie koniec końców nas, w Polsce też. I my o tym mówimy – rozpoczął.

– Mówimy o konsekwencjach tego bycia naszego Unii Europejskiej, że są też bardzo negatywne. Mamy dyrektywę budynkową, za którą zaraz wszyscy z nas zapłacimy. Mamy ETS-y (system handlu emisjami CO2 dla klimatu – red.), które zostały wprowadzone, od lipca czeka nas 50-80% podwyżka cen prądu. I to wszystkich nas dotyczy. I to przechodziło przez Parlament Europejski. ETS 2 – nowy podatek od 1 stycznia 2027 na ogrzewanie mieszkań gazem, ekogroszkiem, olejem opałowym. To też przechodziło przez Parlament Europejski. Pakty migracyjne, jeśli chodzi o legalizację i ewentualną relokację migrantów, a jeśli się nie zgodzimy, to 20 tysięcy euro – wymieniał Kamiński.

Redaktor prowadząca Agnieszka Gozdyra zasugerowała, że Konfederacja chce straszyć Unią Europejską. Kamiński odparł, że jedynie pokazuje realne następstwa działań UE.

– To mówienie ludziom, że szykujcie się do wyjścia z takiej Unii Europejskiej? – dopytała Gozdyra. – Nie. Szykujcie się na to, że jeśli nie wybierzecie partii, które się temu przeciwstawiają, to będziecie zaraz to wszystko mieli – odpowiedział kandydat Konfederacji do Parlamentu Europejskiego.

Następnie Gozdyra, która przed chwilą narzekała na straszenie, sama postraszyła „obliczem wojny”. Według niej „w obliczu wojny” nie należy „rozsadzać UE od środka”.

– To, co obecnie robi Parlament Europejski, Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, to jest rozsadzanie Unii od środka. Jak ludzie zaraz dostaną podwyżkę podatków, dostaną kolejne zobowiązania, że chociażby muszą piece gazowe wymieniać. Jak dostaną relokację migrantów, będą mieli dziesiątki tysięcy migrantów, to właśnie rozsadza Unię od środka – podsumował Kamiński.