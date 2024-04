Donos na posła Konfederacji. Zaczęło się od czarnej komedii. „Nikt o zdrowych zmysłach nie pomyślał, że…” [VIDEO]

- Reklama -

Poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski złożył zawiadomienie do prokuratury po tym, jak poseł Konfederacji Ryszard Wilk zamieścił w mediach społecznościowych fragment argentyńskiej czarnej komedii. Polityk KO dopatrzył się tam publicznego nawoływania do czynu zabronionego oraz pochwalania przestępstwa wobec ekoterrorystów.

Wszystko zaczęło się gdy poseł Ryszard Wilk udostępnił na swoim Facebooku fragment trailera „Bellas Artes”, argentyńskiej czarnej komedii. Widać na nim inscenizowaną scenę zabójstwa dwojga eko-aktywistów, którzy oblali farbą obraz w muzeum.

„«Ostatnie Pokolenie» kontra miłośnik sztuki.🫠

Kadr z trailera serialu «Bellas Artes»” – napisał w poście Wilk.

To nagranie zaniepokoiło nie tylko Sterczewskiego. Organizacja „Nasza Demokracja” zbierała nawet podpisy pod petycją do sejmowej komisji Etyki Poselskiej, by ta ukarała przedstawiciela Konfederacji.

Fragmentu czarnej komedii zlękło się także samo „Ostatnie Pokolenie”. „TW❗️ Poseł RP Ryszard Wilk nakłania do strzelania do osób z Ostatniego Pokolenia.

Gdy rozpocznie się masowa ucieczka ludów, będzie chciał strzelać do uchodźców. Faszyzm jest tylko kilka kroków stąd” – twierdzili ekoterroryści.

Najdalej jednak poszedł poseł KO, który złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Twierdzi, że mogło dojść do publicznego nawoływania do popełnienia czynu zabronionego i pochwalania przestępstwa.

„Inscenizacja brutalnego morderstwa sama w sobie jest już rzeczą, która nie powinna być publikowana w mediach społecznościowych – tym bardziej przez posła na Sejm. Wszyscy będący osobami publicznymi powinniśmy w sposób przemyślany i odpowiedzialny dokonywać wpisów w mediach społecznościowych” – grzmiał w piśmie do prokuratury Sterczewski.

„Najbardziej karygodny jest jednak kontekst, w którym Ryszard Wilk wpisał to nagranie. Jego komentarz wskazuje grupę, która – w ocenie jego i jego czytelników – powinna być ofiarą tego przestępstwa. Pochwala on brutalny mord, a nadto jest to dla niego coś zabawnego, co podkreśla, wklejając uśmiechniętą emotikonkę” – dodał.

Co więcej, Sterczewski przywołał tu zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza podczas finału WOŚP w 2019 roku.

Taką interpretacją wpisu szczerze zdumiony jest sam Ryszard Wilk. – Nikt o zdrowych zmysłach nie pomyślał, że zachęcam, aby do aktywistów strzelać – stwierdził poseł Konfederacji. Jak podkreślał, nagranie to przejaw czarnego humoru.

– Jestem zwolennikiem tego, że każda organizacja może zabierać głos w debacie publicznej, natomiast trzeba to robić w sposób legalny – podkreślił, odnosząc się do akcji „Ostatniego Pokolenia”.