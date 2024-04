Atak na gotówkę i wolność! Poseł Wilk: UE znowu zaczyna grzebać [VIDEO]

- Reklama -

Parlament Europejski przyjął ustawę ograniczającą płatność gotówką tylko do kwoty 10 tys. euro. – Unia Europejska znowu zaczyna grzebać w wolnościach obywatelskich – komentuje poseł Ryszard Wilk z Konfederacji.

Limit w płatności gotówką ma dotyczyć wszystkich krajów Unii Europejskiej. Nowe przepisy dotyczące płatności gotówką mają wejść w życie w 2027 r.

Najnowszą unijną regulację na konferencji prasowej w Sejmie skomentowali posłowie Konfederacji Wolność i Niepodległość.

Poseł Wilk zobrazował, że wprowadzany przez PE limit oznacza, że za gotówkę nie kupimy nawet samochodu. – Z pozoru może się wydawać, że co to za kłopot, że nie można kupić za gotówkę samochodu. Natomiast jest to tylko przesuwanie Okna Overtona, bo nie wiemy do jak niskiego progu te transakcje będą ograniczone – zaakcentował.

– Obywatele, co do zasady, do końca tego miesiąca muszą i tak spowiadać się z tego gdzie zarobili swoje pieniądze, a nie widzimy powodu do tego, żebyśmy musieli się spowiadać przed rządem na co wydają swoje pieniądze – kontynuował przedstawiciel Konfederacji.

– Nie widzimy potrzeby, żeby rząd zbierał informacje na temat tego, gdzie obywatele jeżdżą na wakacje, gdzie się leczą, co za swoje pieniądze kupują. To jest ewidentny krok do łamania prywatności obywateli, co robią ze swoimi ciężko zarobionymi pieniędzmi – zaznaczył.

Przypomniał, że „Konfederacja od samego początku sprzeciwia się ograniczeniu obrotu gotówką”. – I będzie się sprzeciwiać do samego końca – zapewnił.