Uśmiechnięta Polska. Prokuratura ściga obrońców polskich granic. Braun: Zachodzi pytanie, gdzie jest wróg? [VIDEO]

- Reklama -

Michał Wawer z Ruchu Narodowego i szef Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun skomentowali powołanie przez siedlecką prokuraturę zespołu śledczego ds. naruszeń prawa przez mudnurowych broniących polskiej granicy.

– Szanowni państwo, skończyli się przestępcy w Polsce. Nie można dojść do innego wniosku, patrząc, co robi prokuratura w Siedlcach. Prokuratura w Siedlcach 15 kwietnia powołała specjalny zespół śledczy do badania tego, jakie były przestępstwa i naruszenia prawa w czasie obrony polskiej granicy przed falą nielegalnych imigrantów przed rosyjską wojną hybrydową – powiedział podczas konferencji prasowej Konfederacji Michał Wawer z Ruchu Narodowego.

- Reklama -

Wawer mówi dalej, że „prokuratorzy nie mają się czymś innym najwyraźniej zajmować, nie ma żadnych innych przestępców do ścigania”.

Funkcjonariuszy, którzy stacjonowali na granicy w czasie kryzysu Wawer nazywa „bohaterskimi obrońcami polskich granic”.

WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

Wawer dodaje, że działania prokuratury nie wymusiła polityka państwa. – Z tego co czy tamy jest to proste jedno zawiadomienie jakiegoś jednego samotnego, lewackiego aktywisty, który w czasie kryzysu na polskiej granicy zajmował się tym, żeby przemycać nielegalnych imigrantów do Polski, zajmował się tym, żeby w sposób świadomy lub nieświadomy wspierać Rosję w prowadzeniu wojny hybrydowej przeciwko państwu polskiemu – stwierdził polityk.

Narodowiec dodaje, że zamiast potraktować te sprawę normalnie, zgodnie z procedurami, to „minister Bodnar tworzy specjalny zespół śledczy”.

Grzegorz Braun z kolei stwierdził: – Zachodzi pytanie, gdzie jest wróg i z kim właściwie tutaj walczymy?

– Konfederacja murem za polskim mundurem. Konfederacja dziękuje i prosi o jeszcze. Życzymy bezpiecznej służby. Jesteśmy wdzięczni za to, że wobec niezliczonych problemów i komplikacji, jakim podlega nasze życie polityczne, wewnętrzne, stosunki międzynarodowe, przynajmniej polska granica ma swoich zdecydowanych obrońców – powiedział poseł.

Cała konferencja: