Fatalna pogoda w Polsce. Zacznie się w nocy

Śnieg, grad i burze – taka pogoda czeka nas do końca weekendu. Miejscami może spaść nawet 10 cm białego puchu. Zacznie się w nocy z soboty na niedzielę.

Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Folwarski poinformował, że noc z soboty na niedzielę będzie chłodna, z przymrozkami, zwłaszcza w zachodniej części kraju. „Tutaj temperatura może spaść lokalnie do około minus 2 st. C” – powiedział.

Na wschodzie najcieplej, choć przewiduje się tam największe zachmurzenie i najsilniejsze opady. Temperatura wyniesie do 3 st. C. We wschodniej i południowej części kraju wystąpią opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu.

Najsilniejsze opady śniegu, do 10 cm, prognozowane są w rejonach południowych: podgórskich Karpat, Małopolski i rejonie Beskidu Śląskiego. Na południu możliwe także zanikające burze i lokalnie, zwłaszcza na Podkarpaciu, mgły ograniczające widzialność do ok. 500 m. W nocy z soboty na niedzielę będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr z kierunku północnego.

W niedzielę znów opady mieszane. „Na południowym wschodzie kraju możliwe także burze z porywami do około 70 km/h, z możliwym drobnym gradem lub krupą śnieżną” – przekazał Folwarski. W tej części kraju znów będzie najcieplej – w okolicach 12 st. C st.

„Natomiast na pozostałym obszarze kraju maksymalnie do 6-7 st. C, praktycznie wyrównana temperatura” – podkreślił synoptyk. Największe zachmurzenie wystąpi na wschodzie i południu Polski, natomiast najwięcej rozpogodzeń i najmniej opadów na zachodzie kraju. Wiał będzie porywisty, północny i północno-zachodni wiatr.

W nocy z niedzieli na poniedziałek znów wystąpią przymrozki. Na zachodzie temperatura wyniesie ok. minus 2 st. C. Najcieplej będzie na krańcach wschodnich i w południowo-wschodniej Polsce, do 3-4 st. C.

„W dalszym ciągu najwięcej opadów będzie się utrzymywać właśnie w tej wschodniej części kraju” – zaznaczył synoptyk. Lokalne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i samego śniegu wystąpią także na Pomorzu. W nocy wiatr będzie słaby i umiarkowany, tylko na północnym wschodzie chwilami porywisty. Wiać będzie z północy i północnego zachodu.