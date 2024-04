Cejrowski: Konfederacja miała być fighterem, a teraz siedzą przy tym stoliku [VIDEO]

- Reklama -

W jednym z najnowszych odcinków programu „Antysystem” Wojciech Cejrowski i Paweł Lisicki rozmawiali na temat Konfederacji i niedawnych ataków szefowej Komisji Europejskiej na tę partię. Pojawił się też wątek dotyczący Grzegorza Brauna.

Przypomnijmy, że Ursula von der Leyen, która została nominowana na szefową Europejskiej Partii Ludowej, wygłosiła 7 marca na kongresie tej partii w Bukareszcie płomienne przemówienie, w którym zaatakowała m.in. Konfederację.

– Nasza spokojna i zjednoczona Europa jest wystawiana na próbę, jak nigdy dotąd – mówiła ze sceny w Rumunii Ursula vond der Leyen.

– Niezależnie od tego, czy jest to AFD, Rassemblement national, Konfederacja, czy Възраждане (bułgarska partia Odrodzenie – red.). Nazwy mogą być różne, ale cel jest ten sam – chcą zdeptać nasze wartości i chcą zniszczyć naszą Europę, ale my – Europejska Partia Ludowa – nigdy do tego nie dopuścimy! – grzmiała vod der Leyen.

– Teraz Bosak z Mentzenem będą pełzać na kolanach o akceptację Hołowni i tej innej hołoty – ocenił Cejrowski.

– Ale, że co? Że oni teraz się przestraszą? – dopytywał Lisicki.

– Że oni są przecież partią europejską, dlaczego von der Leyen się na nas uwzięła, przecież my jesteśmy za Europą, za euro i za wszystkim. Poczekajmy dwa tygodnie i będzie Bosak tłumaczył, że euro to właściwie jest dobre dla Polski – odparł Cejrowski.

– Myśli Pan, że to jest taka forma nacisku… – zastanawiał się prowadzący.

– Tak. Widzimy was, chcecie siedzieć przy korytku, chcecie mieć stanowiska, my was widzimy. Możemy was zwalczać, was zgnieść naszym jednym paluchem brudnym albo możemy tego nie robić. Co nam dacie? Teraz Bosak się musi sam domyślić, co ma dać. Stalin te same metody stosował – skwitował komentator.

Zdaniem Cejrowskiego, Konfederacja miała „być fighterem, który nigdy nie ustępuje”. – Konfederacja miała być kibolem w Sejmie, który wywróci stolik, a oni teraz siedzą przy tym stoliku i: dajcie jeszcze kawałek stolika, bo mi się tyłek przy nim nie mieści – ironizował.

Cejrowski stwierdził, że „Grzegorz Braun jest wyjątkowo gwiazdą, która po prostu nie miała wyjścia, więc jest w tej Konfederacji” i zaznaczył, że „oni wyciągają mu tę Konfederację spod nóg”.

– To już nie jest ta sama Konfederacja jak to, co zakładał Braun z Korwinem i kimś [Robertem Winnickim – przyp. red.]. Porwano im tę organizację, ci młodzi przyszli, oczarowali tych starszych, że teraz młode pokolenie, wywrócimy stolik – dodał.