Telewizja TVN zapłaciła karę. Na rachunku KRRiT pojawiła się potężna kwota

„Departament Budżetowy KRRiT poinformował mnie, że wczoraj na rachunek bankowy KRRiT wpłynęła wyegzekwowana przez Urząd Skarbowy kara pieniężna w wysokości 550 000 zł od TVN SA za emisję filmu „Bielmo. Franciszkańska 3” – napisał w środę w mediach społecznościowych przewodniczący Maciej Świrski. Nie zmienia to faktu, że wciąż można go bez przeszkód oglądać w Internecie np. w usłudze TVN24 GO.

Według KRRiT napisano, że „po emisji reportażu do Krajowej Rady wpłynęła rekordowa w historii KRRiT liczba skarg”. Podano, iż zarejestrowano 6058 wystąpień (maili, formularzy ze strony internetowej, zgłoszeń przez platformę ePUAP i listów wysyłanych tradycyjną pocztą). Zdaniem KRRiT „w toku postępowania wyjaśniającego, wszczętego przez KRRiT, eksperci potwierdzili, iż materiał nie spełnia kryteriów reportażu oraz standardów etyki dziennikarskiej”.

Zaznaczono, że „w audycji oparto się na materiałach Służby Bezpieczeństwa okresu PRL (donosy uzyskiwane przez SB) i nie sprawdzono innych zbiorów dokumentacyjnych”. „Nie przeprowadzono wnikliwej kwerendy, nie powiązano wydarzeń, a całą narrację dopasowano do postawionej wcześniej tezy. Analiza materiału wykazała występowanie w audycji treści sprzecznych z prawem i dobrem społecznym, godzących w uczucia religijne, w tym konkretnym wypadku katolików i dezinformujących opinię publiczną” – wskazano.

Nie zmienia to faktu, że chociaż zdaniem KRRiT „materiał nie spełnia kryteriów reportażu oraz standardów etyki dziennikarskiej” wciąż jest polecany przez TVN w Internecie i wciąż można go bez przeszkód oglądać na platformach polecanych przez tę stację. Co tylko po raz kolejny budzi refleksje na temat konieczności istnienia KRRiT.