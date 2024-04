Mentzen OSTRO: „Będziecie przez historię traktowani gorzej niż naziści i komuniści”

- Reklama -

W czwartek Sejm zajmuje się czterema projektami ustaw dotyczącymi przepisów aborcyjnych. Dwa z nich w listopadzie złożyła Lewica: jeden z nich częściowo depenalizuje aborcję i pomoc w niej, drugi umożliwia zabijanie dzieci nienarodzonych do końca 12. tygodnia życia prenatalnego.

Projekt grupy posłów klubu KO wpłynął do Sejmu pod koniec stycznia. Zgodnie z nim, kobieta w ciąży ma prawo do „świadczenia zdrowotnego” polegającego na zabiciu jej nienarodzonego dziecka w okresie pierwszych 12 tygodni życia prenatalnego.

- Reklama -

Oprócz tych projektów, pod koniec lutego Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) złożyła w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny i ochronie płodu ludzkiego, który przywraca stan prawny sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r., a więc tzw. przesłankę eugeniczną, tj. umożliwiającą zabicie nienarodzonego dziecka, gdy „wyniki badań wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkich i nieodwracalnych wad płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu”.

Kwestię prawa aborcyjnego skomentował w swoich mediach społecznościowych jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen. Prezes Nowej Nadziei zamieścił ostry wpis.

WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

„Wszelkie argumenty za dopuszczaniem zabijania dzieci mają charakter wyłącznie emocjonalny. Nie odwołują się do jakiejkolwiek cywilizowanej etyki. Oparte są na założeniu, że kobieta, jeżeli bardzo tego chce, może zabić własne dziecko. Jest to etyczny nonsens” – pisze Mentzen.

„Zwolennik zabijania dzieci chorych, na przykład z zespołem Downa, jest podobny do nazisty, który dopuszczał zabijanie Żydów, albo do handlarza niewolników dopuszczającego zabijanie Murzynów. Każdy człowiek ma prawo do życia, niezależnie od tego czy jest biały, czy czarny, czy jest Żydem czy Polakiem, czy jest stary czy młody, czy jest zdrowy czy chory. Odmawianie prawa do życia chorym dzieciom jest barbarzyństwem” – uważa poseł Konfederacji.

Mentzen uważa, iż „zwolennik twierdzenia, że macica należy do kobiety i to kobieta może decydować o życiu dziecka, nie różni się od kogoś, kto uważa, że plantacja bawełny należy do jej właściciela i to on może decydować o życiu zamieszkujących ją niewolników”. „Macica należy do kobiety, ale przebywające tam dziecko jest odrębną istotą. Nie mamy prawa zabijać gości przebywających w naszych mieszkaniach. Mieszkanie jest nasze, ale nie mamy prawa do życia naszych gości” – pisze polityk.

Zdaniem posła „ciężko wyobrazić sobie grupę, którą powinno chronić się bardziej niż dzieci nienarodzone”. „W ciągu roku na całym świecie w wyniku aborcji ginie ponad 50 mln dzieci. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że jeżeli nasza cywilizacja przetrwa, to aborcjoniści trafią na karty historii jako sprawcy największego ludobójstwa w historii świata. Będziecie przez historię traktowani gorzej niż naziści i komuniści” – podsumowuje ostro prezes Nowej Nadziei.